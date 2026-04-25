Билет с историческим кодом: как РЖД привязали цену «Сапсана» к 1945 году и «отключили» наценки за спрос

Обычно билеты на поезд стоят от 4 до 6 тысяч.

Поездка на «Сапсане» между Москвой и Петербургом обычно влетает в копеечку. Но на 9 мая 2026 года РЖД решили сделать подарок. Билеты будут продавать по специальной цене, которая запомнится каждому.

Цена с историей

Главная фишка акции — стоимость билета в экономкласс. Она составит всего 1945 рублей. Цифра выбрана не случайно, это год завершения Великой Отечественной войны, сообщает "Банки.ру".

Обычно билеты стоят от 4 до 6 тысяч, а если покупать в последний момент, то цена может взлететь и до 10 тысяч. В этот раз все иначе. Цена будет фиксированной.

Забудьте про «динамические тарифы»

Все знают: чем ближе поездка, тем дороже билет. Но только не в этот день. 9 мая стоимость не будет зависеть от спроса или даты покупки.

Неважно, купите вы билет за три месяца или за неделю (если они еще останутся) — цена для выбранного класса обслуживания будет одинаковой. Это отличный шанс спланировать праздник и не разориться.

По акции даже бизнес-класс станет доступнее. Цена на него тоже будет снижена, хотя и останется выше «эконома».

Ветераны ездят бесплатно

РЖД традиционно не ограничиваются только скидками на «Сапсан». Ежегодно в мае компания проводит акцию для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Обычно они могут ездить на любых поездах дальнего следования совершенно бесплатно. Причем вместе с ветераном бесплатно едет один сопровождающий. Количество поездок в праздничные дни часто не ограничивают.