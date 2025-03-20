«Мама, куда я попал!»: почему Гоголь не любил Петербург, но был без ума от Москвы

Вдохновлялся Северной столицей, но жить в ней ему было тяжело.

Николай Васильевич Гоголь, несмотря на то что создал самые известные петербургские повести — от «Носа» до «Шинели», — не любил этот город. Петербург для него был холодным, дорогим, неуютным местом, где он чувствовал себя чужим.

Даже спустя годы, когда его произведения стали классикой, он предпочитал Москву и Рим, а Северную столицу покинул при первой возможности.

Петербург Гоголя: серый, дорогой, неприглядный

Николай Васильевич прибыл в столицу Российской империи в 19 лет — молодой, полный надежд, мечтающий о славе писателя или актёра. Однако первые впечатления оказались совсем не такими, как он ожидал. В письме матери Гоголь писал:

«Мама, куда я попал!»

Город встретил его холодом, серым небом и высокими ценами. Он был уверен, что Петербург — это блеск и величие, но реальность оказалась иной. Оказавшись в скромной квартире, он жаловался, что даже простая еда стоит невероятных денег, а театр, который был его страстью, стал для него недоступной роскошью.

«Жить здесь не совсем по-свински, т. е. иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали…»

Его дохода не хватало ни на что, и к суровому климату добавились проблемы со здоровьем. В Петербурге он заболел, начал страдать от постоянного холода, геморроя и других «типично петербургских» недугов XIX века. Единственное, что он ценил в этом городе, — короткое лето.

Путь через «мёртвые души» чиновничества

Найти работу в Петербурге оказалось сложнее, чем Гоголь рассчитывал. В театр его не взяли, поэтому он стал чиновником. Оказавшись на низших ступенях бюрократической лестницы, он быстро столкнулся с рутиной, унизительным положением и бедностью.

Именно этот опыт позже помог ему создать маленьких людей — Акакия Акакиевича, майора Ковалева и других героев, растворённых в городском пейзаже. Но долго он не выдержал: через полтора года ушёл преподавать, а затем окончательно оставил чиновничью карьеру.

«Ревизор»: триумф, вызвавший ненависть

Несмотря на то что Петербург вдохновил Гоголя на написание многих произведений, город его не принял. После премьеры «Ревизора» в Александринском театре в 1836 году писатель окончательно разругался с чиновничьей средой.

На спектакле, как рассказывали современники, смеялись только: император Николай I, наследник престола и народ на галёрке. Все остальные — особенно чиновники — были возмущены. Гоголю стали открыто выказывать неприязнь, что ещё больше усилило его разочарование в Петербурге.

Вскоре он покинул столицу — сначала уехал в Москву, затем в Рим, где чувствовал себя намного счастливее.

Почему Гоголь предпочитал Москву?

В письмах он откровенно признавался:

«Москва больше расположена ко мне».

Гоголь не любил официальную столицу, но с восторгом относился к старинной, душевной Москве. Петербург казался ему бездушным, холодным, построенным «по линеечке», тогда как Москва была живой, настоящей.

В отличие от Санкт-Петербурга, где долгое время даже не было памятника писателю, Москва всегда почитала Гоголя. Здесь есть его музей, бульвар, а его имя вписано в историю города так же прочно, как у Достоевского в Петербурге, отмечает АиФ.

Петербург Гоголя: город-призрак

Несмотря на нелюбовь, именно Петербург стал местом действия его самых мрачных, мистических произведений. Это город «маленьких людей», потерянных в огромных холодных улицах. Это город всевидящего Носа, сумасшедших шинелей, умирающих портретов.

Гоголь ушёл из Петербурга, но Петербург остался в его книгах. И до сих пор, прогуливаясь по набережным или туманным улицам, можно почувствовать его тревожную атмосферу — такой, какой её видел сам писатель.