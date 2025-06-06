Мамы в декрете, пенсионеры и выпускники: какие условия нужно соблюсти, чтобы обучиться на права бесплатно

Некоторые категории граждан в России могут получить права с минимальными затратами, но для этого нужно стать на учет в Центр занятости.

В России появилась реальная возможность получить водительские права бесплатно — и это касается не только молодых людей, но и тех, кто сейчас ищет работу, мам в декрете, пенсионеров и даже выпускников колледжей, которым права нужны для работы по специальности. Как это работает и что для этого нужно сделать.

Кто может учиться на права бесплатно

Государство поддерживает несколько категорий граждан, которым можно пройти обучение в автошколе за счет бюджета через Центр занятости населения:

Категория Особенности Безработные, официально зарегистрированные в ЦЗН Это основная категория, для которой предусмотрена программа переобучения и повышения квалификации, в том числе и на водительские права Женщины в декретном отпуске Если они не работают и стоят на учете в центре занятости Пенсионеры и предпенсионеры Которые не получают пенсию или хотят сменить профессию Выпускники колледжей и техникумов Если водительское удостоверение нужно для работы по их специальности

Таким образом, программа направлена на то, чтобы помочь людям найти работу или повысить квалификацию, получив профессию водителя, сообщает сайт Объясняем.рф.

Как получить бесплатное обучение на права через Центр занятости

Стать на учет в Центре занятости населения. Для этого нужно собрать стандартный пакет документов: паспорт, трудовую книжку (если есть), диплом об образовании, справку о доходах за последние 3 месяца. Подать заявление. Это можно сделать онлайн через сайт «Работа в России» или лично в отделении ЦЗН. Пройти собеседование с инспектором. Он оценит вашу ситуацию и определит, подходит ли вам программа обучения на водителя. Выбор автошколы. Центр занятости направит вас в одну из лицензированных автошкол, с которыми сотрудничает. Выбирать самостоятельно автошколу обычно нельзя. Прохождение обучения. Курсы включают теорию, практические занятия на автодроме и в городе. Обычно обучение длится от 2 до 6 месяцев, в зависимости от категории и интенсивности занятий. Медицинская комиссия и экзамены. Перед началом обучения нужно пройти медосмотр и получить справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к вождению. Экзамены сдаются в ГИБДД, а центр занятости оплачивает две попытки сдачи.

Какие категории прав можно получить бесплатно

Чаще всего доступны категории:

В — легковые автомобили;

С — грузовые автомобили;

Реже — категории D (автобусы) и E (прицепы), в зависимости от региона и потребностей рынка труда.

Что оплачивает государство, а что — нет

Государство покрывает стоимость обучения в автошколе, включая теоретические и практические занятия, а также учебные материалы. Однако есть расходы, которые остаются на обучающемся:

Медицинская комиссия (обычно от 2000 рублей);

Госпошлина за выдачу водительского удостоверения (около 2000 рублей).

В некоторых регионах эти расходы могут компенсировать, поэтому стоит уточнять детали в местном центре занятости.

Дополнительные возможности и советы

Центры занятости часто проводят бесплатные тренинги, например, психологическую подготовку к экзаменам в ГИБДД, курсы по устройству автомобиля и экономному вождению. Это помогает чувствовать себя увереннее за рулём.

Если вам отказали в программе, попробуйте обновить пакет документов или обратиться снова — требования и квоты могут меняться.

Для студентов некоторых специальностей обучение на права может быть включено в учебный план бесплатно.

Призывники могут получить водительские права через военкомат — это отдельная программа, позволяющая обучаться в рамках службы.

Получить водительские права бесплатно в России — это реально, если вы подходите под одну из категорий, поддерживаемых государством.

Главное — зарегистрироваться в центре занятости, собрать нужные документы и пройти обучение в назначенной автошколе. Это отличный шанс освоить востребованную профессию водителя, не тратя собственные деньги на обучение.