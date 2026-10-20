Маникюр на Новый год-2027 без похода в салон: обычная губка создаёт богатое амбре с блёстками

Делаем новогодний маникюр с помощью губки для посуды

К новогодним праздникам хочется не только подобрать платье, украшения и макияж, но и сделать красивый маникюр. Добиться этого можно и без походов в дорогие салоны. В домашних условиях получится сделать мягкое амбре с плавным переходом от нежной основы к кончикам с блестками.

Использовать аэрограф не придется, так как достаточно воспользоваться обычной губкой для посуды.

Подходящие оттенки для Нового года

Трендом на предстоящий праздник станет молочная база с серебряным переходом. Этот маникюр напомнит иней, а также подойдет как для длинных, так и коротких ногтей.

Можно рассмотреть и другие варианты

персиковый оттенок с жемчужным переливом;

бежевый с медью;

розовый с мерцанием золота.

Как подготовить ногти к маникюру

Придайте ногтевой пластине одну форму, обработайте кутикулу. Обезжирьте каждый ноготь, покройте базой. После подсыхания нанесите молочный лак в два слоя.

Используйте для маникюра чистую губку, отрежьте небольшой кусочек. Нанесите на мягкую поверхность лак с блестками, перенесите покрытие на край ногтей. Самые кончики можно сделать более выразительными.

Для защиты покрытия понадобится глянцевый закрепитель. Дайте ему просохнуть, только после чего занимайтесь делами, сообщает kaliningradtv.ru.

Градиент отлично смотрится с повседневной и праздничной одеждой. Он красиво переливается при дневном или ламповом свете, из-за чего маникюр начинает выглядеть дорого. Никто и не поймет, что вы не посещали салоны красоты.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова решила опробовать маникюр с серебряным амбре уже сейчас. Лучше использовать лак с мелкими блестками, что еще больше подчеркнет сияние. Дополнить маникюр можно декоративной звездочкой или снежинкой, но лучше делать такой акцент только на безымянных пальцах. Иначе маникюр может смотреться перегружено.

Фото: Сгенерировано ИИ

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