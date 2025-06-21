Рождение легенды русского рока: чем запомнилось 21 июня в истории Петербурга

21 июня — день, оставивший свой отпечаток в истории Санкт-Петербурга, — день, когда родились люди, чьи судьбы были полны драматизма и героизма. От поэта-декабриста Вильгельма Кюхельбекера до легендарного музыканта Виктора Цоя.

Жизни этих людей были тесно связаны с городом на Неве.

1797: Поэт, декабрист и друг Пушкина

21 июня 1797 года в семье обрусевших немецких дворян родился Вильгельм Кюхельбекер — друг Александра Пушкина по Царскосельскому лицею, русский поэт и издатель, общественный деятель, член Северного общества и участник восстания декабристов.

«Кюхля» — так забавно называли его однокашники. Он был «предметом постоянных и неотступных насмешек целого Лицея за свои странности, неловкости и часто уморительную оригинальность».

Тем не менее, именно Кюхельбекеру — единственному из восставших, попытавшихся совершить государственный переворот и вышедших на Сенатскую площадь — удалось скрыться в Польше и благодаря этому остаться в живых.

Однако его все же арестовали и приговорили к смертной казни, правда, затем казнь заменили на 15-летнее заключение и последующей вечной ссылкой в Сибирь.

В конце жизни Кюхельбекер сильно болел, ослеп, но продолжал заниматься творчеством. Одна из последних его строк была посвящена товарищам, которых он безмерно любил:

«Оставить я хочу друзьям воспоминанье, что вас достоин я, друзья».

1909: От сыскных собак до героев войны

21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге был открыт первый в Российской империи питомник сыскных собак. Однако практиковать использование собак в розыскных мероприятиях начали еще в 1906 году.

Инициатором нововведения был начальник Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Василий Лебедев. Позже на базе питомника, была создана школа дрессировщиков.

21 июня, отмечается День кинологических подразделений МВД России, а те, кто не служит в полиции, называют его День кинолога.

Восемь лет назад в парке Сосновка был открыт памятник дрессировщикам и собакам, служившим на Ленинградском фронте.

Кстати, 34-й отдельный минерно-саперный батальон, ласково названный «девичьей командой», вместе со своими собаками обезвредили тысячи мин и снарядов и тем самым спасли жизни сотням тысяч защитников Ленинграда и блокадников.

1917: Героизм и трагедия на Исаакиевской площади

21 июня 1917 года на Исаакиевской площади получил боевое знамя первый женский «батальон смерти» во главе с легендарным прапорщиком Марией Бочкаревой.

Подобные добровольческие отряды организовывались по инициативе патриотически настроенных девушек и женщин. Они обратились к Временному правительству с просьбой принять участие в восстановлении русской армии.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», женский «батальон смерти» воевал в составе 1-го Сибирского корпуса, а в октябре 1917 года принял участие в защите Зимнего дворца. Однако большинство из женщин-патриоток отказались стрелять в революционеров и вернулись в казармы.

Что касается Бочкаревой, то она продолжила воевать на стороне «белых», была пленена «красными» и в 1920 году была расстреляна.

1962: Легенда рока, рожденная на Кузнецовской улице

21 июня 1962 года в роддоме Московского района, расположенного на Кузнецовской улице, 25, родился музыкант, создатель группы «Кино» Виктор Цой.

Его мамой была преподавательница физкультуры Валентина Гусева, а папа — инженер корейского происхождения Роберт Цой. –

Из оперативной сводки Латвийской Госавтоинспекции от 15 августа 1990 года:

«…Автомобиль М-2141 двигался по трассе со скоростью не менее 130 км/ч, и водитель — гражданин Цой Виктор Робертович — не справился с управлением. Смерть Цоя В.Р. наступила мгновенно, водитель автобуса не пострадал».

Похоронили легендарного музыканта на Богословском кладбище. Ему было 28 лет.

Найти памятник Цою довольно легко: здесь всегда лежат живые цветы, горят лампадки или свечи, а на лавочках сидят почитатели его таланта.

Гибель Виктора до сих пор является тайной, несмотря на официальную версию.

Большинство его друзей и знакомых считают, что он очень хорошо водил машину и имел достаточный опыт, чтобы не попасть в автокатастрофу. А версия, что он уснул за рулем ими даже не рассматривается.

21 июня — день, когда история Петербурга оживает

21 июня — день, который напоминает нам о сложном и противоречивом прошлом Санкт-Петербурга, о людях, чьи жизни были связаны с этим городом, о их подвигах, трагедиях и стремлении к свободе.