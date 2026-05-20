Масло, фильтры и фото под дождём: спасёт ли мессенджер «Макс» рынок такси от ухода в тень

Работа "по закону" для такси стала дорогой.

Минтранс придумал новую «фишку». Они хотят объединить реестр такси с государственным мессенджером «Макс», пишет "Деловой Петербург".

Задумка такая: перед тем как сесть в машину, вы фотографируете номер авто или вводите его в приложении. Система тут же выдает: легальный это перевозчик или «бомбила».

Власти уверены — это повысит безопасность. Если водителя нет в базе, пассажир просто отменит заказ. Но так ли всё гладко на практике?

Проверка на дорогах: а оно нам надо?

Давайте честно: когда мы вызываем такси? Чаще всего, когда опаздываем, тащим тяжелые сумки или мокнем под дождем. В такие моменты меньше всего хочется стоять у капота и что-то сканировать.

Есть и другой вопрос. Допустим, приложение показало, что машина «серая». Что дальше? Пассажир просто вызовет другое авто, а этот водитель поедет за следующим клиентом.

Пока неясно, будут ли данные о таких «находках» автоматически улетать в ГИБДД или налоговую. Без реальных штрафов такая проверка превращается в простую формальность для самых тревожных.

23 миллиона «нелегалов»

Пока чиновники разрабатывают приложения, рынок такси активно уходит в тень. За последние пару лет число групп в соцсетях и чатов в мессенджерах, где можно заказать машину «напрямую», выросло в три раза.

Цифры пугают: таких сообществ уже больше 11 тысяч, а пользуются ими 23 миллиона человек. Почему? Всё просто:

Для пассажиров это дешевле на 20–30%, чем у официальных агрегаторов.

это дешевле на 20–30%, чем у официальных агрегаторов. Для водителей это возможность работать без огромных комиссий.

Почему водители бегут от «белых» схем?

Главная беда такси сегодня — это не отсутствие проверок, а экономика. Работа «по закону» стала запредельно дорогой.

Комиссии. Крупные агрегаторы забирают до 30% с каждого заказа. Обслуживание. В том же Петербурге водитель на своей машине тратит около 25% чистого заработка только на запчасти и масло. При зарплате в 100 тысяч — 25 тысяч уходит в автосервис. Страховка. Специальное ОСАГО для такси стоит в 5–10 раз дороже обычного. Для многих самозанятых это неподъемная сумма.

Ловушка «локализации»

С марта 2024 года правила стали еще жестче. Теперь такси обязаны быть «локализованными» (собранными в России). Но вот загвоздка: по оценкам рынка, под эти требования сейчас подпадает всего 7% машин в стране.

В список разрешенных добавили Haval и некоторые модели «Лады», но парк-то в основном состоит из «корейцев» и «немцев», купленных раньше.

Что в итоге?

Отрасль оказалась в замкнутом круге. Цены на легальное такси растут из-за налогов и обслуживания. Водители уходят в «серые» чаты, чтобы хоть что-то заработать. Пассажиры идут туда же, чтобы сэкономить.

Проверка номеров через мессенджер — это неплохо. Но пока легальная работа будет стоить водителю треть зарплаты, никакие приложения не заставят рынок выйти из тени.

Ранее «Городовой» рассказывал, как такси незаметно стало частью Петербурга.