Шведские карты, финские мельники и «прядильные» секреты: раскрываем тайны петербургской топонимики

Как старые названия Петербурга рассказывают свои истории.

Петербург, город с богатой историей, хранит множество тайн в своих названиях. Реки и мосты, острова и улицы — все они несут в себе отпечаток времени, рассказывая истории давно минувших дней.

Матисов мост: не Матисс, а мельник?

Современный Матисов мост, соединяющий Матисов и Коломенский острова, недавно отпраздновал 25-летие. Но его история гораздо длиннее.

Изначально он был Сухарным — из-за находившихся рядом адмиралтейских провиантских магазинов. Название «Матисовский» продержалось недолго, а затем закрепилось современное «Матисов».

Почему же остров получил такое имя? Вопреки ожиданиям, никакой связи со знаменитым художником Анри Матиссом здесь нет.

Как пишет "Лахта Центр", первоначальное название острова, известное с XVII века по шведским картам, — Каласаари/Калаиссаари, что с финского переводится как «рыбный остров».

Современное наименование, известное с XVIII века, связано с деревней Матисовой. Ученые спорят: то ли это финский мельник Матис, предупредивший Петра I о шведах, то ли поселенцы из деревни Меттила.

Река Пряжка: от «Чухонской» до прядильной слободы

Изначально река, протекающая здесь, называлась Чухонской (1738–1762), по имени Чухонской деревни, где жили ингерманландские финны. Еще ее называли просто Чухонка.

Стоит отметить, что слово «чухонец» до XX века не несло негативного оттенка. Современное название — Пряжка — появилось в 1753 году.

В 1730-е годы сюда с Адмиралтейства перенесли прядильные мастерские, организовав слободу для рабочих. До 1821 года существовал вариант «Пряшка».

«Смирительный дом» на «Пряжке»

С конца XVIII века берега Пряжки активно застраивались. На Коломенском острове появлялись жилые дома, а на Матисовом — корпуса завода Чарльза Берда.

В XIX веке на северо-восточной части Матисова острова появился «Смирительный работный дом» для «предерзостных» (дерзких) и нарушающих благонравие.

Позднее он превратился в больницу для душевнобольных Св. Николая Чудотворца, а с советских времен — в Городскую психиатрическую больницу № 2. Однако в разговорной речи петербуржцы до сих пор называют это место просто «Пряжка».