Мечтаете о покупке сталинки? Сперва узнайте о пяти скрытых угрозах петербургских квартир

Купить квартиру в сталинке — звучит романтично. Просторные комнаты, высокие потолки, толстенные стены и особая «атмосфера». Но под слоем ностальгии может скрываться целый набор проблем, которые могут влететь в копеечку. Вот пять главных подводных камней, о которых рассказал «Городовому» эксперт по недвижимости.

1. Древняя электропроводка

Сталинки проектировались в середине XX века, когда максимум бытовой техники — это холодильник и утюг. Сегодня мы живём в мире микроволновок, кофемашин, зарядок, кондиционеров и посудомоек.

Старая алюминиевая проводка просто не выдерживает такую нагрузку. Перегрев, короткие замыкания, регулярные «вылеты» пробок — и это ещё не худшее. Обязательно проверьте, была ли замена проводки. Если нет — будьте готовы к капитальным переделкам.

2. Уставший фасад

Красота сталинок не вечна. Некоторые дома пережили капремонт и выглядят вполне достойно. Но большая часть — с облупившейся штукатуркой, потемневшими подоконниками и балконами, которые вот-вот обвалятся.

Особенно грустно, если дом относится к объектам культурного наследия — ремонтировать фасад или менять окна без согласования не получится.

3. Проблемы с водой

В «сталинках» часто используется вертикальная система водоснабжения: вода подаётся снизу вверх. Результат — слабый напор на верхних этажах, особенно в час-пик. Попытка принять душ превращается в испытание. Спасают бойлеры и насосы, но они снова упираются в пункт №1 — проводка должна выдержать.

4. Ремонт дороже, чем кажется

Высокие потолки и нестандартные планировки — хорошо для дизайнера, плохо для кошелька. Всё нестандартное: окна, двери, стены. Часто приходится выравнивать поверхности, менять трубы и даже усиливать перекрытия.

Добавьте сюда ещё и обязательную шумоизоляцию, чтобы не слышать соседей, — и итоговая сумма может сравняться с покупкой квартиры в новостройке.

5. Микро-балконы

Для любителей устраивать на балконе мини-сад или хранить там лыжи, санки и запасы круп — плохая новость. В большинстве сталинок балконы маленькие и неудобные. Расширить их официально — почти невозможно, особенно если дом исторический. Так что в лучшем случае — сушка белья и пара складных стульев.

Стоит ли оно того?

Если мечтаете о квартире с историей, любите простор, сталинка может подойти. Но помните: романтика старого фонда требует вложений — финансовых, временных и моральных. Прежде чем подписывать договор, проверьте документы, состояние дома и подумайте, готовы ли вы вложиться в восстановление, отмечает эксперт по недвижимости.