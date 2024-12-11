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Мечтали сняться в кино? Онлайн-карта покажет, где на улицах Петербурга идут съемки

11 декабря 2024 21:32
Мечтали попасть в кино? Новая карта покажет, где на улицах Петербурга идут съемки
Мечтали сняться в кино? Онлайн-карта покажет, где на улицах Петербурга идут съемки
YAROCKY_RUSLAN / URA.RU / Global Look Press

Любимые актеры в шаговой доступности.

Кинокомиссия совместно с порталом «Культура Петербурга» представила интерактивную карту, отображающую места проведения съемок фильмов и сериалов в реальном времени. Карта охватывает улицы, дворы и парки Северной столицы, предоставляя информацию о плановых временных интервалах процесса.

Кроме того, на карте отмечены особенности проводимых работ, например, использование пиротехники, съемку диалогов или выход актеров на парковку. Это позволит горожанам и туристам заблаговременно планировать маршруты, учитывая временные ограничения и перекрытия дорог. Помимо этого, можно еще и увидеть любимого актера в деле, когда действие сцены перемещается на улицы города.

Создание интерактивной карты направлено на повышение удобства жителей и гостей города, а также обеспечение их актуальной информацией о происходящих событиях в культурной жизни Петербурга. Посмотреть, какие съемки запланированы в городе, можно по ссылке на сайте «Культура Петербурга».

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Кино и сериалыСанкт-Петербург
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