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Мед больше не пропадет зря: побалуйте домочадцев элементарным десертом

Мед больше не пропадет зря: побалуйте домочадцев элементарным десертом
Кондитер подсказала рецепт ароматной выпечки

Получится не хуже, чем в дорогих пекарнях.

У многих хозяек дома найдется банка меда. Зачастую продукт долго стоит без дела и используется лишь в редких случаях. Чтобы лакомство не пропало, приготовьте из него десерт. Кондитер Ирина Сырцева поделилась рецептом вкуснейших пряников.

Вам понадобятся:

  • мед — 200 г,
  • мука — 400 г,
  • сахар — 100 г,
  • сливочное масло — 100 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • разрыхлитель — 1 ч. л.,
  • корица — 1 ч. л.,
  • имбирь — ½ ч. л.,
  • гвоздика — ½ ч. л.,
  • мускатный орех — ½ ч. л.

«В сотейник выложите мед, сахар и масло. На медленном огне доведите смесь до кипения, а затем сразу снимите с огня.

Взбейте яйца в отдельной миске. Добавьте к ним разрыхлитель, специи и остывший медовый сироп. Перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на пару часов.

Затем сформируйте из теста пряники и выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте изделия при 180°C в течение 10–12 минут», — посоветовала эксперт в беседе с «Городовым».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

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6 января 2024 12:15
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