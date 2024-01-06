Мед больше не пропадет зря: побалуйте домочадцев элементарным десертом

У многих хозяек дома найдется банка меда. Зачастую продукт долго стоит без дела и используется лишь в редких случаях. Чтобы лакомство не пропало, приготовьте из него десерт. Кондитер Ирина Сырцева поделилась рецептом вкуснейших пряников.

Вам понадобятся:

«В сотейник выложите мед, сахар и масло. На медленном огне доведите смесь до кипения, а затем сразу снимите с огня.

Взбейте яйца в отдельной миске. Добавьте к ним разрыхлитель, специи и остывший медовый сироп. Перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на пару часов.

Затем сформируйте из теста пряники и выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте изделия при 180°C в течение 10–12 минут», — посоветовала эксперт в беседе с «Городовым».