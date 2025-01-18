Мертвые по соседству: эти ЖК и районы Петербурга построили на старинных кладбищах

Санкт-Петербург — город с богатой историей, которая хранит множество тайн. Среди них — истории уничтоженных кладбищ, на местах которых сегодня возвышаются жилые дома, бизнес-центры и даже кафе. Эти места когда-то были местом вечного покоя для тысяч людей, а теперь стали частью городской инфраструктуры.

ЖК «Новый город» на Малой Охте

Малоохтинское кладбище — одно из самых известных в Петербурге. Здесь покоились жители района, священники, писатели и художники. В блокадные годы кладбище использовали для массовых захоронений. Несмотря на его историческое значение, в советское время территория была застроена, и сегодня здесь находится жилой комплекс «Новый город» и бизнес-центр.

Троицкое поле

На месте современного Троицкого поля и Рабфаковских улиц в начале XX века находилось Успенское кладбище. В блокаду на его территории появились братские могилы. Однако в 1960-х годах здесь началась активная застройка, и сегодня о кладбище напоминает лишь памятный крест рядом с домом на проспекте Обуховской Обороны, 269к3.

Улица Веры Слуцкой в Колпино

Во время Великой Отечественной войны на улице Веры Слуцкой хоронили жителей и защитников города в братских могилах. Позже часть территории превратили в мемориал, но значительная её часть была отдана под жилую застройку. При рытье котлована строители находили человеческие останки, которые, к сожалению, часто не были должным образом перезахоронены.

Весёлый посёлок

Историческое кладбище Весёлого посёлка сначала превратили в сквер, но позже его застроили. В 2000-х на месте некрополя появился высотный дом №32, который стал символом того, как история может быть стёрта в угоду современности.

Среднерогатская улица

На Средней Рогатке когда-то находилось лютеранское кладбище немецкой колонии. Несмотря на его закрытие в советское время, в 2016 году на этой территории был построен жилой дом. Во время работ находили надгробные плиты и человеческие останки, но строительство не остановили.

Бутлерова, 9

На месте бывшего кладбища немецкой колонии на Гражданке возвели жилой комплекс «Академпарк». При строительстве были найдены гробы и другие артефакты, которые передали поисковикам, однако сам факт застройки остаётся спорным.

Нейшлотский переулок, 3

Сампсониевское кладбище, одно из первых в Петербурге, стало жертвой строительной активности. На его месте возведён детский сад, а в 2018 году при раскопках нашли около 600 захоронений. Строительство нового дома временно заморозили, но в будущем оно может продолжиться.

К сожалению, Петербург полон примеров того, как некрополи становились основой для современных зданий. Многие кладбища не были нанесены на карты, и о них вспоминают только во время раскопок. История этих мест заслуживает внимания и уважения, ведь за каждым из них стоят судьбы тысяч людей.