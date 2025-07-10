Место, где рождались пароходы, а поэты лечили душу: как Матисов остров получил свое название

Остров находится недалеко от центра Петербурга, но мало кто о нем знает.

Матисов остров — это один из самых необычных и загадочных уголков Санкт-Петербурга, который, несмотря на свою близость к центру города, остается малоизвестным для жителей и гостей города.

Но если заглянуть в его историю, то сразу становится понятно, что этот небольшой островок на Неве хранит в себе целую эпоху — от времен Петра Великого до наших дней.

Откуда взялось название

Название острова связано с финским мельником Матиасом, который жил здесь в начале XVIII века.

По одной из легенд, именно он в 1703 году заметил приближение шведских кораблей и предупредил русских, благодаря чему спас город от внезапного нападения.

За это Петр I выдал ему охранную грамоту, а остров стал называться по имени мельника — сначала «Матиасов», а со временем — просто «Матисов».

Есть и другая версия: с 1712 года на острове располагалась Лоцманская слобода, где жил старейшина Матис Луман. Так или иначе, имя Матис связано с этим местом надолго.

Жизнь и промышленность XVIII-XIX веков

До основания Петербурга здесь жили финно-угорские племена — ижора, водь, ингерманландские финны, которые называли остров Рыбным.

В XVIII веке на Матисовом острове начали развиваться ремесла и промышленность. Здесь появились прядильные мастерские, которые дали название одной из речек — Пряжке.

В 1765 году сгорела Матисова деревня, и на остров пришли купцы и промышленники. Самым известным стал британец Чарльз Берд, который построил здесь судостроительную верфь, металлургический завод и мукомольный комбинат.

Именно на его заводах был изготовлен металл для Исаакиевского собора и Александровской колонны, а в 1815 году с верфи сошел первый русский пароход «Елизавета».

Кроме того, на острове работали сахарный завод и пивоварни, построенные купцом Кононом Гутуевым.

Психиатрическая больница и культурное наследие

Особое место в истории острова занимает психиатрическая больница святого Николая Чудотворца, которая действует здесь с XVIII века.

Поэт Иосиф Бродский называл время, проведенное в больнице, худшими днями своей жизни, а Виктор Цой посвятил этому месту песню «Транквилизатор», пишет сайт Прогулки по Петербургу.

Александр Блок провел последние дни жизни рядом с островом, а река Пряжка упоминается в стихах Бродского и воспоминаниях Константина Паустовского.

Современный Матисов остров

Сегодня Матисов остров — это тихое и уютное место в самом центре Петербурга, где почти нет суеты и можно спокойно гулять.

Большая часть территории занята производственными мощностями завода «Адмиралтейские верфи», а жилая застройка сосредоточена в юго-восточной части острова.

На острове установлены памятные доски в честь мельника Матиаса, Чарльза Берда и первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Так, история и современность сливается там.