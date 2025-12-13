Метро Петербурга в новогоднюю ночь‑2026: как работает подземка в главную ночь года

В Санкт-Петербурге накануне Нового года многих волнует вопрос, как будет организована работа городского метрополитена.
В ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года ожидается особый режим движения поездов — подземка, вероятнее всего, будет работать без перерыва, сообщает Neva.Today.
Такой порядок традиционно вводится для удобства жителей и гостей города во время массовых праздничных мероприятий.
Круглосуточная работа метро позволяет с комфортом встретить наступающий год, не опасаясь ограничений по времени возвращения домой.
Однако стоит иметь в виду, что по сложившейся практике некоторые станции в центре, например, на «Невском проспекте», у «Гостиного двора» и на «Адмиралтейской», иногда закрываются либо вводятся временные ограничения на вход или выход.
Это делается из соображений безопасности и для контроля потоков людей во время праздников.
Официальное расписание, а также подробности о работе каждой станции в новогоднюю ночь, руководство метрополитена публикует ближе к концу декабря. Найти эту информацию можно на сайте подземки или в её сообществах в соцсетях.
Жителям и туристам рекомендуется заранее ознакомиться с этими сведениями, чтобы избежать неприятных неожиданностей и заранее спланировать маршрут.
Особое расписание метрополитена в праздничную ночь помогает жителям и гостям Петербурга не привязываться к окончанию работы поездов.