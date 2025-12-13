Городовой / Город / Метро Петербурга в новогоднюю ночь‑2026: как работает подземка в главную ночь года
Метро Петербурга в новогоднюю ночь‑2026: как работает подземка в главную ночь года

Опубликовано: 13 декабря 2025 11:30
Метрополитен Санкт-Петербурга может работать круглосуточно в новогоднюю ночь 2026 года.

В Санкт-Петербурге накануне Нового года многих волнует вопрос, как будет организована работа городского метрополитена.

В ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года ожидается особый режим движения поездов — подземка, вероятнее всего, будет работать без перерыва, сообщает Neva.Today.

Такой порядок традиционно вводится для удобства жителей и гостей города во время массовых праздничных мероприятий.

Круглосуточная работа метро позволяет с комфортом встретить наступающий год, не опасаясь ограничений по времени возвращения домой.

Однако стоит иметь в виду, что по сложившейся практике некоторые станции в центре, например, на «Невском проспекте», у «Гостиного двора» и на «Адмиралтейской», иногда закрываются либо вводятся временные ограничения на вход или выход.

Это делается из соображений безопасности и для контроля потоков людей во время праздников.

Официальное расписание, а также подробности о работе каждой станции в новогоднюю ночь, руководство метрополитена публикует ближе к концу декабря. Найти эту информацию можно на сайте подземки или в её сообществах в соцсетях.

Жителям и туристам рекомендуется заранее ознакомиться с этими сведениями, чтобы избежать неприятных неожиданностей и заранее спланировать маршрут.

Особое расписание метрополитена в праздничную ночь помогает жителям и гостям Петербурга не привязываться к окончанию работы поездов.

Юлия Аликова
Город
