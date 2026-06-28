Михаил Лабковский объяснил, почему в старости полезно быть "ленивым" - это сделает жизнь счастливой

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Любовный гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет полная гармония в отношениях

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Мудрый Омар Хайям одной фразой пресек чувство жалости к себе: может сослужить плохую службу – актуально и в наши дни

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Омар Хайям одной фразой охарактеризовал просящих плату за добро людей — актуально и в наши дни

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Сгниет в первый же месяц: агроном Давыдова назвала ошибки при уборке чеснока — зрелость определяют только так

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