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Михаил Лабковский объяснил, почему в старости полезно быть "ленивым" - это сделает жизнь счастливой

Опубликовано: 28 июня 2026 12:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
Михаил Лабковский объяснил, почему в старости полезно быть "ленивым" - это сделает жизнь счастливой
фото legion-media
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С годами приоритеты незаметно смещаются: то, что раньше казалось жизненно важным, постепенно теряет вес, а на первый план выходит простое желание жить без лишнего напряжения. Настоящая зрелость — не в том, чтобы успевать больше, а в умении не растрачивать силы на ненужное.

Что лучше оставить в прошлом

Чтобы освободить пространство для по-настоящему важного, полезно пересмотреть несколько привычных моделей поведения:

  • погоня за чужим мнением: попытки понравиться всем подряд незаметно съедают энергию, а результат всё равно не устроит кого-то ещё;
  • бесконечные споры ради «победы»: чаще всего такие разговоры не меняют взглядов, зато оставляют чувство опустошения;
  • решение чужих проблем вместо поддержки: иногда самое бережное, что можно сделать для близкого, — это не брать его трудности на себя, а просто быть рядом;
  • перфекционизм: стремление к недостижимому идеалу лишает удовольствия от самого процесса и оставляет ощущение, что «всё недостаточно хорошо»;
  • привычка держаться за токсичные связи: отношения, которые истощают, не становятся легче со временем — они только забирают силы.

Как научиться беречь себя

Спокойное отношение к несовершенству — это не про равнодушие, а про выбор: тратить ресурсы на то, что приносит пользу и радость.

Полезно замечать, в какие моменты включается внутренний критик, и мягко напоминать себе, что неидеальность — нормальная часть жизни. Ценность момента не зависит от того, насколько безупречно он выглядит.

Вывод

Зрелость проявляется не в постоянной гонке, а в способности выбирать себя и свое спокойствие. Когда перестаешь тянуться за чужими ожиданиями и сбрасываешь лишний груз, появляется пространство для настоящего. В этой «лени» нет слабости — в ней много внутренней силы.

Ранее «Городовой» рассказывал о фразах Омара Хайяма, которые безошибочно предскажут, какой будет ваша старость.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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