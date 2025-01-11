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Михаил Ломоносов был сыном Петра Великого?

11 января 2025 09:02
Петр I и Ломоносов
Михаил Ломоносов был сыном Петра Великого?
Автор - Viktor Kornushin/ globallookpress. Автор - аноним/ Legion-Media

История возникла неспроста.

Миф о том, что первый великий русский ученый Михаил Ломоносов был сыном первого русского императора Петра Великого, возник благодаря их внешнему сходству, таланту и любви к наукам. Высокий рост, физическая сила, тяга к знаниям и западному образованию — все это сделало Ломоносова в глазах народа «отражением» Петра. Легенда гласит, что благодаря протекции царя Михаил попал в Славяно-греко-латинскую академию.

Кто придумал легенду?

Впервые о связи Ломоносова и Петра написал архангельский капитан Василий Корельский. В 1950-е годы он опубликовал в газете «Советский рыбак» информацию, что видел записку, найденную его братом в 1932 году, где описывалась история Елены Сивковой, якобы отправленной к Петру для «утех» в деревне Усть-Тосно зимой 1711 года. Сивкова, по легенде, забеременела, а ее ребенка назвали Михаилом по указу царя. Однако записка якобы была уничтожена, и других подтверждений этому нет.

Почему это неправда?

Историки легко опровергают возможность отцовства Петра. По документам о передвижениях царя, зимой 1711 года он не покидал Петербург, а затем отправился в Прутский поход. Севернее столицы царь не выезжал.

Кроме того, если бы Ломоносов был сыном Петра, логично предположить, что ему оказывалась бы поддержка. Однако Михаил самостоятельно поступил в академию, добился обучения за границей и выбивал себе место в научном сообществе. Его жизнь была далека от «царской» беззаботности.

Кто помогал Ломоносову?

Тем не менее у Ломоносова были влиятельные покровители. В 1728 году он познакомился с архимандритом Соловецкого монастыря Варсонофием, а в Москве попал под руководство архимандрита Германа, который помог ему стать одним из лучших студентов и отправиться в Петербургскую академию наук.

Вывод

Легенда о том, что Ломоносов был сыном Петра, возникла из любви к сенсациям, но не выдерживает проверки фактами. Настоящая история жизни Михаила Ломоносова, его самоотверженность и трудолюбие, гораздо более вдохновляющи, чем мифы, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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