С 1 марта инспекторы ГАИ смогут лишать водителей прав: новые полномочия и причины

Новые правила аннулирования водительских прав

С 1 марта 2027 года в правилах работы Госавтоинспекции появится важное изменение — инспекторы смогут аннулировать водительские удостоверения на основании медицинских данных.

Это связано с запуском автоматического обмена сведениями между ГАИ и медучреждениями. Нововведение призвано повысить безопасность на дорогах, оперативно исключая из движения тех, кому по состоянию здоровья садиться за руль нельзя.

Что именно изменится

Главные перемены коснутся порядка выявления противопоказаний:

данные о заболеваниях, несовместимых с вождением, будут поступать в ГАИ автоматически;

будущим водителям при наличии таких диагнозов откажут в выдаче прав;

действующим водителям дадут три дня на прохождение медосвидетельствования и комиссионного обследования;

при подтверждении диагноза доступ к управлению транспортом аннулируют в автоматическом режиме.

Раньше подобные решения принимал только суд по иску прокурора — теперь процесс станет быстрее и прозрачнее, передает источник.

Как действовать, чтобы не остаться без прав

Чтобы не столкнуться с внезапным аннулированием, стоит держать медицинские документы в порядке и не откладывать плановые осмотры. Если появились проблемы со здоровьем, лучше заранее проконсультироваться с врачом и понять, как это влияет на возможность водить.

Также полезно следить за обновлениями в законодательстве — такие нормы вводят, чтобы предупредить риски, а не усложнить жизнь водителям.

Вывод

Автоматический обмен данными между ГАИ и клиниками сделает контроль за допуском к вождению оперативнее и строже. Главное — не воспринимать изменения как угрозу, а использовать как повод вовремя проверить здоровье и привести документы в порядок. Такой подход поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить право управлять автомобилем.

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