Миллиард под крышей: в 2025-м на ремонт почти 3 тысяч петербургских кровель ушло свыше 1,1 млрд рублей

В течение 2025 года в Петербурге завершились ремонтные работы на почти 2,9 тысячи крыш жилых домов. При этом планировалось обновить 2424 кровли, но фактически специалисты восстановили 2888 объектов.
Общая площадь отремонтированных покрытий достигла 186,9 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба жилищного комитета Петербурга.
За последние пять лет в городе привели в порядок более 20 тысяч кровель, площадь которых в сумме составляет почти 1 миллион квадратных метров. Общие затраты на эти работы превысили 1,1 миллиарда рублей.
На некоторых зданиях применили современные двухслойные материалы. Также произвели обновление козырьков у входов, обустроили нормальный температурный режим на чердаках, установили новые люки и дверные конструкции.
