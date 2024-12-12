Городовой / Общество / Минпросвет утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год: даты для Санкт-Петербурга
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Минпросвет утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год: даты для Санкт-Петербурга

12 декабря 2024 17:45
Минпросвет утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год: даты для Санкт-Петербурга
Минпросвет утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год: даты для Санкт-Петербурга
Petrov Sergey/ news.ru/ Global Look Press

Выпускникам пора готовиться.

Основной этап сдачи ЕГЭ в 2025 году состоится с 23 мая по 11 июня. Этот график был утвержден приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованным 11 декабря на портале правовой информации. Экзамены в Санкт-Петербурге пройдут в строгом соответствии с установленными правилами, чтобы обеспечить прозрачность и объективность оценки знаний выпускников.

Основной период сдачи ОГЭ назначен на промежуток с 21 мая по 16 июня. Для тех, кто не может участвовать в основном этапе, предусмотрены досрочные даты. Сдать ЕГЭ досрочно можно будет с 21 марта по 11 апреля, а для выпускников 9 классов сдача ОГЭ в этом формате пройдёт с 22 апреля по 6 мая.

Возможность пересдачи экзаменов предоставлена 3 и 4 июля, что позволит выпускникам, не прошедшим минимальный порог, улучшить свои результаты. При этом все экзамены, как и прежде, начнутся в 10:00 по местному времени.

Важно отметить, что в 2025 году значительное внимание будет уделено соблюдению мер безопасности на пунктах проведения экзаменов. Для исключения нарушений будут использоваться системы видеонаблюдения и проверка оборудования.

В дополнение к этому, в некоторых регионах планируется расширить перечень площадок для сдачи ЕГЭ, чтобы уменьшить нагрузку на экзаменационные центры. Выпускникам рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием и требованиями, чтобы подойти к экзаменам максимально подготовленными.

Новости по теме
Петербург накроют магнитные бури: самые опасные даты января 2025 года Петербург накроют магнитные бури: самые опасные даты января 2025 года 24 декабря 2024 18:31
Православный календарь на январь 2025 года: напоминаем петербуржцам главные даты Православный календарь на январь 2025 года: напоминаем петербуржцам главные даты 24 декабря 2024 10:02
Эти 5 блюд всегда всегда готовили в Ленинграде на Новый год: их стоит попробовать и в 2025 году Эти 5 блюд всегда всегда готовили в Ленинграде на Новый год: их стоит попробовать и в 2025 году 22 декабря 2024 08:01
Когда в Петербурге в 2025 году можно будет увидеть затмение: записывайте даты Когда в Петербурге в 2025 году можно будет увидеть затмение: записывайте даты 16 декабря 2024 19:46
Православный календарь на 2025 год: рассказываем, в какие даты будут посты Православный календарь на 2025 год: рассказываем, в какие даты будут посты 18 ноября 2024 14:30
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургЗакон
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».