Минпросвет утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год: даты для Санкт-Петербурга

Основной этап сдачи ЕГЭ в 2025 году состоится с 23 мая по 11 июня. Этот график был утвержден приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованным 11 декабря на портале правовой информации. Экзамены в Санкт-Петербурге пройдут в строгом соответствии с установленными правилами, чтобы обеспечить прозрачность и объективность оценки знаний выпускников.

Основной период сдачи ОГЭ назначен на промежуток с 21 мая по 16 июня. Для тех, кто не может участвовать в основном этапе, предусмотрены досрочные даты. Сдать ЕГЭ досрочно можно будет с 21 марта по 11 апреля, а для выпускников 9 классов сдача ОГЭ в этом формате пройдёт с 22 апреля по 6 мая.

Возможность пересдачи экзаменов предоставлена 3 и 4 июля, что позволит выпускникам, не прошедшим минимальный порог, улучшить свои результаты. При этом все экзамены, как и прежде, начнутся в 10:00 по местному времени.

Важно отметить, что в 2025 году значительное внимание будет уделено соблюдению мер безопасности на пунктах проведения экзаменов. Для исключения нарушений будут использоваться системы видеонаблюдения и проверка оборудования.

В дополнение к этому, в некоторых регионах планируется расширить перечень площадок для сдачи ЕГЭ, чтобы уменьшить нагрузку на экзаменационные центры. Выпускникам рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием и требованиями, чтобы подойти к экзаменам максимально подготовленными.