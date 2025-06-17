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Ждать ли пожилым новых сюрпризов: в России оценили возможность введения налога на пенсии

Опубликовано: 17 июня 2025 14:02
Налоги и пенсионеры
Ждать ли пожилым новых сюрпризов: в России оценили возможность введения налога на пенсии
globallookpress/Alexander Legky

Какое будущее ждет пенсионеров в России и стоит ли бояться новых поборов?

Введение налогов на пенсию в России маловероятно в обозримом будущем, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Стоит ли пенсионерам опасаться новых сборов и что говорит закон?

Налогообложение пенсий в России в обозримом будущем

«Налогообложение пенсий в России в обозримом будущем маловероятно. Госфинансы позволяют сохранить действующую модель. Официальных шагов к ее изменению нет. Налогообложения пенсии в России сейчас нет — это прописано в Налоговом кодексе», — отметил Никитин

Чтобы ввести налог, потребуется изменить закон.

«Иногда обсуждение налогообложения пенсий появляется в экспертной среде. В 2025 году от Минфина, Госдумы и правительства официальные сообщения по этому вопросу отсутствуют. В планах бюджета таких предложений нет», — сказал депутат.

Данные Минфина: Сбалансированная работа Социального фонда России

Он сослался на данные Минфина, согласно которым в 2024 году в Социальный фонд России поступило 13,5 трлн рублей. Из них почти 6 трлн рублей — страховые взносы, остальное — трансферты из федерального бюджета. Расходы составили 13,4 трлн рублей.

По словам Никитина, это означает, что работа фонда сбалансирована.

42,5 млн пенсионеров: Социальная значимость пенсий

Никитин уточнил, что в настоящее время в России проживают около 42,5 млн пенсионеров, а средняя страховая пенсия по старости — 23 449 рублей (данные СФР на начало 2025 года).

Уменьшение выплат: Влияние налога на пенсии

Депутат подчеркнул, что любое налогообложение даже в 10% уменьшит выплаты почти на 2,35 тыс. рублей. Для большинства из людей старшего поколения это — значимая сумма, сказал Никитин.

Он считает, что пенсии должны составлять 40% от средней заработной платы в регионе и быть не менее 35 тыс. рублей. Ежегодная индексация должна соответствовать реальной инфляции, заключил Никитин.

Показатель Текущее положение (2025) Возможные изменения при введении налога Оценка экспертов/официальная позиция
Наличие налога на пенсии Нет Потребуется изменение законодательства Маловероятно в обозримом будущем
Средняя страховая пенсия по старости, руб. 23 449 (начало 2025), 24 059 (конец 2025) -10% ≈ 21 104 руб. Снижение выплат на 2,35 тыс. руб. существенно
Количество пенсионеров ~41 млн Без изменений Около 8 млн работают, 33 млн не работают
Доходы Социального фонда, трлн руб. 13,5 Возможен рост за счёт новых поступлений Фонд сбалансирован, дефицита нет
Расходы Социального фонда, трлн руб. 13,4 Возможное сокращение расходов Фонд сбалансирован
Официальные инициативы по налогу на пенсии Отсутствуют Требуется решение на федеральном уровне Нет в планах бюджета, отсутствуют заявления
Рекомендация по размеру пенсии 40% от средней зарплаты, не менее 35 тыс. руб. Индексация должна соответствовать инфляции

На данный момент вероятность введения налога на пенсии в России оценивается как низкая. Однако ситуация может измениться в будущем в зависимости от экономической ситуации и политики правительства.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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