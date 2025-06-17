Ждать ли пожилым новых сюрпризов: в России оценили возможность введения налога на пенсии

Введение налогов на пенсию в России маловероятно в обозримом будущем, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Стоит ли пенсионерам опасаться новых сборов и что говорит закон?
Налогообложение пенсий в России в обозримом будущем
«Налогообложение пенсий в России в обозримом будущем маловероятно. Госфинансы позволяют сохранить действующую модель. Официальных шагов к ее изменению нет. Налогообложения пенсии в России сейчас нет — это прописано в Налоговом кодексе», — отметил Никитин
Чтобы ввести налог, потребуется изменить закон.
«Иногда обсуждение налогообложения пенсий появляется в экспертной среде. В 2025 году от Минфина, Госдумы и правительства официальные сообщения по этому вопросу отсутствуют. В планах бюджета таких предложений нет», — сказал депутат.
Данные Минфина: Сбалансированная работа Социального фонда России
Он сослался на данные Минфина, согласно которым в 2024 году в Социальный фонд России поступило 13,5 трлн рублей. Из них почти 6 трлн рублей — страховые взносы, остальное — трансферты из федерального бюджета. Расходы составили 13,4 трлн рублей.
По словам Никитина, это означает, что работа фонда сбалансирована.
42,5 млн пенсионеров: Социальная значимость пенсий
Никитин уточнил, что в настоящее время в России проживают около 42,5 млн пенсионеров, а средняя страховая пенсия по старости — 23 449 рублей (данные СФР на начало 2025 года).
Уменьшение выплат: Влияние налога на пенсии
Депутат подчеркнул, что любое налогообложение даже в 10% уменьшит выплаты почти на 2,35 тыс. рублей. Для большинства из людей старшего поколения это — значимая сумма, сказал Никитин.
Он считает, что пенсии должны составлять 40% от средней заработной платы в регионе и быть не менее 35 тыс. рублей. Ежегодная индексация должна соответствовать реальной инфляции, заключил Никитин.
|Показатель
|Текущее положение (2025)
|Возможные изменения при введении налога
|Оценка экспертов/официальная позиция
|Наличие налога на пенсии
|Нет
|Потребуется изменение законодательства
|Маловероятно в обозримом будущем
|Средняя страховая пенсия по старости, руб.
|23 449 (начало 2025), 24 059 (конец 2025)
|-10% ≈ 21 104 руб.
|Снижение выплат на 2,35 тыс. руб. существенно
|Количество пенсионеров
|~41 млн
|Без изменений
|Около 8 млн работают, 33 млн не работают
|Доходы Социального фонда, трлн руб.
|13,5
|Возможен рост за счёт новых поступлений
|Фонд сбалансирован, дефицита нет
|Расходы Социального фонда, трлн руб.
|13,4
|Возможное сокращение расходов
|Фонд сбалансирован
|Официальные инициативы по налогу на пенсии
|Отсутствуют
|Требуется решение на федеральном уровне
|Нет в планах бюджета, отсутствуют заявления
|Рекомендация по размеру пенсии
|40% от средней зарплаты, не менее 35 тыс. руб.
|—
|Индексация должна соответствовать инфляции
На данный момент вероятность введения налога на пенсии в России оценивается как низкая. Однако ситуация может измениться в будущем в зависимости от экономической ситуации и политики правительства.