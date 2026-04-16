Минус лишние калории, плюс максимум вкуса: шаурма, которую можно даже на диете

Настоящая находка для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых блюд. Рецептом полезной шаурмы поделилась автор Дзен-канала "Около ПП".
Ингредиенты:
куриная грудка, обжаренная на гриле — 300 г, помидоры — 230 г, редис — 80 г, листья салата — 50 г, чеснок — 15 г, греческий йогурт без сахара — 60 г, баварская горчица — 10 г, соль и чёрный молотый перец — по вкусу, лаваш — по количеству порций
Приготовление
Приправляю куриную грудку солью, перцем, чесноком и специями (например, хмели-сунели), после чего обжариваю на гриле до готовности. Готовое мясо остужаю и нарезаю небольшими кусочками.
Овощи тщательно мою: помидоры и редис нарезаю мелкими кубиками, а листья салата оставляю целыми. Для соуса смешиваю греческий йогурт с баварской горчицей, добавляю измельчённый чеснок, соль и перец.
Все ингредиенты (кроме листьев салата) соединяю в миске и заправляю приготовленным соусом — получается своеобразный салат, который удобно использовать в качестве начинки.
На лаваш выкладываю сухие листья салата — они предотвращают размокание основы. Сверху распределяю необходимое количество начинки и аккуратно сворачиваю шаурму.
В конце отправляю её в электрогриль на 1-2 минуты до образования лёгкой румяной корочки. При отсутствии гриля можно разогреть шаурму на сухой сковороде.
Примерное время приготовления: 15-20 минут
