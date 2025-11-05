Городовой / Город / Минздрав бьёт тревогу: соль и сахар в рационе россиян перешагнули опасную грань
Минздрав бьёт тревогу: соль и сахар в рационе россиян перешагнули опасную грань

Опубликовано: 5 ноября 2025 04:30
Global Look Press / Elena Mayorova

Эксперты считают, что для повышения внимания россиян к качеству питания необходимо привлекать работодателей и активизировать научные исследования в данной сфере.

Михаил Мурашко, возглавляющий Министерство здравоохранения, отметил на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2025» резкое превышение потребления сахара и соли в рационе российских граждан, сообщает РБК.

Он сообщил, что употребление сахара среди россиян в четыре раза превышает медицинские рекомендации, а соли — в 2,5 раза выше безопасного уровня. Министр отметил, что эти данные вызывают у него серьёзную тревогу.

При этом уровень потребления мясных продуктов в стране лишь немного превышает рекомендуемую норму. Напротив, употребление рыбы у россиян остаётся ниже требуемого значения.

Как заявил министр, существенный дефицит наблюдается и по свежим овощам.

Михаил Мурашко подчеркнул необходимость изменить подходы к формированию рациона, чтобы повысить качество питания населения.

Он предложил вовлекать в работу над этой задачей работодателей и развивать новые методы интеграции сбалансированного питания.

По его словам, также следует проводить дополнительные научные исследования в пищевой сфере, чтобы разработать действенные рекомендации для граждан.

Ранее сообщалось, что 63 процента россиян имеют проблемы с лишним весом.

Автор:
Юлия Аликова
