Минздрав бьёт тревогу: соль и сахар в рационе россиян перешагнули опасную грань

Михаил Мурашко, возглавляющий Министерство здравоохранения, отметил на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2025» резкое превышение потребления сахара и соли в рационе российских граждан, сообщает РБК.
Он сообщил, что употребление сахара среди россиян в четыре раза превышает медицинские рекомендации, а соли — в 2,5 раза выше безопасного уровня. Министр отметил, что эти данные вызывают у него серьёзную тревогу.
При этом уровень потребления мясных продуктов в стране лишь немного превышает рекомендуемую норму. Напротив, употребление рыбы у россиян остаётся ниже требуемого значения.
Как заявил министр, существенный дефицит наблюдается и по свежим овощам.
Михаил Мурашко подчеркнул необходимость изменить подходы к формированию рациона, чтобы повысить качество питания населения.
Он предложил вовлекать в работу над этой задачей работодателей и развивать новые методы интеграции сбалансированного питания.
По его словам, также следует проводить дополнительные научные исследования в пищевой сфере, чтобы разработать действенные рекомендации для граждан.
Ранее сообщалось, что 63 процента россиян имеют проблемы с лишним весом.