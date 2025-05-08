Мол и пляж, которые обустраивали финны: где в Ленобласти найти маяк Сайнасаари

В Ленинградской области много удивительных мест, и берег Ладоги у поселка Запорожское — как раз одно из них.

Если вы любите природу и приключения, то Ладожское озеро и его окрестности — это отличное место для такой вылазки. Особенно запоминается здесь Банный мол, маяк Сайнасаари и пляжи Тайполовского залива — места с богатой историей и красивыми пейзажами.

Банный мол и маяк

Мол — это длинная дамба, выложенная из больших гранитных валунов, которая уходит в Ладожское озеро примерно на 550–560 метров. Построили ее в начале 1930-х годов финны, чтобы защитить рыбаков от штормов и дать им возможность укрываться от волн, передает сайт Знай места.

В конце мола стоит маяк Сайнасаари — небольшой, но очень важный ориентир для судов. Маяк и мол были частью масштабного проекта по безопасности рыболовного промысла, ведь Ладога в те времена была финской территорией.

История и атмосфера

Интересно, что строительство мола и маяка пришлось на сложный исторический период: уже в конце 1930-х годов началась советско-финская война, и эти земли отошли к СССР. Прогулка по молу - это не только возможность насладиться видами Ладоги, но и прикоснуться к истории.

Тайполовский залив

Недалеко от мола находится Тайполовский залив с пляжами и турбазой. Здесь летом и осенью собирается много отдыхающих, ставят палатки и наслаждаются природой. Пляж на берегу Ладоги — это отличное место для пикника и купания летом.

Река Бурная

Еще одно место, которое стоит отметить — река Бурная, впадающая в Ладогу. В нижнем течении она особенно живописна, с тихими заводями и зеленью. Это место идеально подходит для тех, кто хочет уединиться и насладиться тишиной.

Поездка к Банному молу, маяку Сайнасаари и Тайполовскому заливу — это прогулки на свежем воздухе, знакомство с историей и отдых у воды. Идеальное место для активных выходных.