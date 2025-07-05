Городовой / Общество / Анечки тут ни при чем: почему Аничков мост в Петербурге получил такое название
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Анечки тут ни при чем: почему Аничков мост в Петербурге получил такое название

Опубликовано: 5 июля 2025 13:31
Аничков мост
Анечки тут ни при чем: почему Аничков мост в Петербурге получил такое название
Фото: Городовой.ру

Шуток о нем больше, чем о других во всем городе.

Петербург умеет шутить, особенно когда дело касается бронзы, гранита и вечности. Аничков мост — не просто переправа через Фонтанку, а культурный аттракцион с легендами, шутками и фольклорными отсылками.

Скульптурная группа «Укрощение коня» — это не просто красивые бронзовые животные. Это четыре стадии подчинения дикого зверя: от яростного сопротивления до полного контроля.

Клодт подошёл к делу с замахом: у первых коней — ни одной подковы, у последних — полный комплект. Почему? Говорят, не добежали до литейного района, вот и босиком.

А те, что бегут от Литейного, уже прошли кузницу. Правда ли это? Конечно, нет. Но в Петербурге легенды ценят не меньше архитектуры.

«Мост 18 яиц» — так звали Аничков в народе. Четыре коня, четыре наездника и городовой, охранявший статуи, — считайте сами.

Городовой, кстати, ушёл, а кони остались — держат оборону. Когда-то мост охранял границу Петербурга: у Фонтанки проверяли паспорта. Сегодня же тут проверяют чувство юмора, называя народное название достопримечательности.

И пусть кто-то путается в ударениях (правильно — АнИчков), а кто-то думает, что мост назван в честь аристократа. На самом деле — в честь подполковника Михаила Аничкова, руководившего батальоном, построившим первую деревянную переправу в 1716 году. Тогда Фонтанка была рубежом города, а сегодня — его сердцем.

Ну и напоследок: «барон Клодт отливал» — надпись на постаменте. Кто-то видит в этом акт величия, кто-то — вечную питерскую иронию.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще