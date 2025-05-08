Петербург замирает: мосты не разводят в честь Дня Победы

В ночь с 9 на 10 мая мосты в Санкт-Петербурге не разводятся. Эта отмена связана с празднованием Дня Победы — значимого события для всей страны.

Оперативная информация от «Мостотреста»

По сложившейся традиции и в соответствии с правилами эксплуатации мостов и набережных Санкт-Петербурга, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации. Как пишет пресс-служба «Мостотреста», это позволяет горожанам и туристам беспрепятственно перемещаться между различными частями города в праздничную ночь.

В случае каких-либо изменений в графике разводки, актуальная информация будет оперативно опубликована на официальном сайте «Мостотреста».

Ограничение движения транспорта в городе

В связи с праздничными мероприятиями, в центре города будут введены временные ограничения движения транспорта. С 12:00 8 мая до 18:00 9 мая будет закрыто движение по следующим участкам:

Набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста.

Миллионная улица.

Проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой набережной.

Набережная Зимней канавки.

Также будет перекрыто движение и на других улицах города, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий. Лучше заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные задержки.

Время перекрытия Улицы и участки 07:00 – 18:00 Адмиралтейская набережная Адмиралтейский проезд Азовский, Керченский и Черноморский переулки Адмиралтейский проспект Вознесенский проспект (от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта) Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту Гороховая улица (от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта) Большая Морская улица (от Кирпичного переулка до Невского проспекта) Дворцовый проезд Дворцовый мост Дворцовая набережная (от Троицкого до Дворцового моста) Мошков и Мраморный переулки Проезд вдоль Марсова поля Обе стороны набережной Мойки (между Певческим и Большим Конюшенным мостами) Аптекарский переулок Дворцовая площадь Площадь Восстания Лиговский проспект (от 2-й Советской улицы до Лиговского переулка) Суворовский проспект (от 2-й Советской улицы до Невского проспекта) Площадь Александра Невского Чернорецкий переулок Невский проспект 20:00 – 23:00 Дворцовая набережная Адмиралтейская набережная Университетская набережная (от Менделеевской линии до Биржевой площади) Биржевая площадь Дворцовый мост Невский проспект (от Садовой улицы до Дворцового проезда) Дворцовый проезд Адмиралтейский проспект Гороховая улица (от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы) Большая Морская улица (от Невского проспекта до Гороховой улицы) Мошков и Кирпичный переулки

Следует планировать маршрут заранее.

Праздничный Петербург без разводки мостов

Отмена разводки мостов в День Победы — это возможность насладиться праздничным Петербургом в полной мере. Горожане и гости города смогут беспрепятственно гулять по набережным, посещать праздничные мероприятия и наслаждаться красотой ночного города.