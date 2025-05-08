Петербург замирает: мосты не разводят в честь Дня Победы

В ночь с 9 на 10 мая мосты в Санкт-Петербурге не разводятся. Эта отмена связана с празднованием Дня Победы — значимого события для всей страны.
Оперативная информация от «Мостотреста»
По сложившейся традиции и в соответствии с правилами эксплуатации мостов и набережных Санкт-Петербурга, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации. Как пишет пресс-служба «Мостотреста», это позволяет горожанам и туристам беспрепятственно перемещаться между различными частями города в праздничную ночь.
В случае каких-либо изменений в графике разводки, актуальная информация будет оперативно опубликована на официальном сайте «Мостотреста».
Ограничение движения транспорта в городе
В связи с праздничными мероприятиями, в центре города будут введены временные ограничения движения транспорта. С 12:00 8 мая до 18:00 9 мая будет закрыто движение по следующим участкам:
- Набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста.
- Миллионная улица.
- Проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой набережной.
- Набережная Зимней канавки.
Также будет перекрыто движение и на других улицах города, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий. Лучше заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные задержки.
|Время перекрытия
|Улицы и участки
|07:00 – 18:00
|Адмиралтейская набережная
|Адмиралтейский проезд
|Азовский, Керченский и Черноморский переулки
|Адмиралтейский проспект
|Вознесенский проспект (от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта)
|Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту
|Гороховая улица (от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта)
|Большая Морская улица (от Кирпичного переулка до Невского проспекта)
|Дворцовый проезд
|Дворцовый мост
|Дворцовая набережная (от Троицкого до Дворцового моста)
|Мошков и Мраморный переулки
|Проезд вдоль Марсова поля
|Обе стороны набережной Мойки (между Певческим и Большим Конюшенным мостами)
|Аптекарский переулок
|Дворцовая площадь
|Площадь Восстания
|Лиговский проспект (от 2-й Советской улицы до Лиговского переулка)
|Суворовский проспект (от 2-й Советской улицы до Невского проспекта)
|Площадь Александра Невского
|Чернорецкий переулок
|Невский проспект
|20:00 – 23:00
|Дворцовая набережная
|Адмиралтейская набережная
|Университетская набережная (от Менделеевской линии до Биржевой площади)
|Биржевая площадь
|Дворцовый мост
|Невский проспект (от Садовой улицы до Дворцового проезда)
|Дворцовый проезд
|Адмиралтейский проспект
|Гороховая улица (от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы)
|Большая Морская улица (от Невского проспекта до Гороховой улицы)
|Мошков и Кирпичный переулки
Следует планировать маршрут заранее.
Праздничный Петербург без разводки мостов
Отмена разводки мостов в День Победы — это возможность насладиться праздничным Петербургом в полной мере. Горожане и гости города смогут беспрепятственно гулять по набережным, посещать праздничные мероприятия и наслаждаться красотой ночного города.