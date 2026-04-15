Мосты в Санкт-Петербурге разводят каждый день или нет?

Мосты в Санкт-Петербурге разводят не каждый день, а только в период навигации — с 10 апреля по 30 ноября 2026 года. В это время переправы поднимают ночью, чтобы пропустить суда, следующие по Неве и её рукавам.
Как это работает
В городе 18 разводных мостов, но регулярно пролёты поднимают только на 12 из них. Среди них:
- Через Неву: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского и Володарский.
- Через Большую Неву (соединяют центр с Васильевским островом): Благовещенский и Дворцовый.
- Через Малую Неву (соединяют Петроградскую сторону с Васильевским островом): Биржевой и Тучков.
- Через Большую Невку: Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский (разводят по предварительной заявке от судоходных компаний).
Разводка происходит по утверждённому графику. Пролёты не остаются поднятыми всю ночь: обычно дорогу судоходству открывают на 15–20 минут, потом пролёты опускают, и движение восстанавливается. Некоторые мосты в оживлённых местах разводят по 2 раза за ночь.
Когда мосты не разводят
Разводка не проводится:
- в нерабочие праздничные дни России;
- при устойчивой минусовой погоде, сильном ветре, серьёзном повышении уровня воды;
- в некоторые праздничные даты (например, в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня, с 4 на 5 ноября).
Иногда разведение переносят на дневное время в честь особых событий, например, праздника «Алые паруса» (27 июня 2026 года), Дня работников речного и морского флота (первое воскресенье июля) или во время репетиции и парада на День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля).