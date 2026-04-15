Городовой / Вопросы о Петербурге / Мосты в Санкт-Петербурге разводят каждый день или нет?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мосты в Санкт-Петербурге разводят каждый день или нет?

Опубликовано: 15 апреля 2026 10:45
 Проверено редакцией
мост, нева, река
Мосты в Санкт-Петербурге разводят каждый день или нет?
Global Look Press/Elena Dunn
Мосты в Санкт-Петербурге разводят в период навигации — в 2026 году с 10 апреля по 30 ноября. 

Мосты в Санкт-Петербурге разводят не каждый день, а только в период навигации — с 10 апреля по 30 ноября 2026 года. В это время переправы поднимают ночью, чтобы пропустить суда, следующие по Неве и её рукавам.

Как это работает

В городе 18 разводных мостов, но регулярно пролёты поднимают только на 12 из них. Среди них:

  • Через Неву: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского и Володарский.
  • Через Большую Неву (соединяют центр с Васильевским островом): Благовещенский и Дворцовый.
  • Через Малую Неву (соединяют Петроградскую сторону с Васильевским островом): Биржевой и Тучков.
  • Через Большую Невку: Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский (разводят по предварительной заявке от судоходных компаний).

Разводка происходит по утверждённому графику. Пролёты не остаются поднятыми всю ночь: обычно дорогу судоходству открывают на 15–20 минут, потом пролёты опускают, и движение восстанавливается. Некоторые мосты в оживлённых местах разводят по 2 раза за ночь.

Когда мосты не разводят

Разводка не проводится:

  • в нерабочие праздничные дни России;
  • при устойчивой минусовой погоде, сильном ветре, серьёзном повышении уровня воды;
  • в некоторые праздничные даты (например, в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня, с 4 на 5 ноября).

Иногда разведение переносят на дневное время в честь особых событий, например, праздника «Алые паруса» (27 июня 2026 года), Дня работников речного и морского флота (первое воскресенье июля) или во время репетиции и парада на День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля).

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью