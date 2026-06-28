Можно ли поливать огород колодезной водой: агроном Давыдова дала четкий ответ – в спорах поставлена точка

Новости по теме

Мульчирование и расписание: почему огурец ненавидит «закаливание» и как обычный полив может убить его невидимые корни

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Для погреба весной — непременно: нанесли на стенки мощный раствор — вода и плесень исчезнут без следа

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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Бросаю ветку фикуса в воду - и через 5 дней она вся в корнях: самый простой способ получить новое растение, приживаемость 100%

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