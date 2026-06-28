Можно ли поливать огород колодезной водой: агроном Давыдова дала четкий ответ – в спорах поставлена точка

Опытные садоводы прекрасно знают обо всех тонкостях выращивания сельскохозяйственных культур. Тем не менее, существуют вопросы, неизменно вызывающие дискуссии. В частности, среди огородников отсутствует единое мнение относительно методов полива. Некоторые утверждают, что полив следует осуществлять исключительно водой из предварительно наполненной емкости, в то время как другие без опасений применяют холодную воду из колодца.
Ксения Давыдова, агроном с многолетним стажем, внесла ясность в данный озвучив рекомендации по правильному поливу.
Шок для растений
Специалист провела аналогию с человеком: резкое обливание ледяной водой в жаркую погоду вызывает шок. Аналогичная реакция наблюдается и у растений.
Безусловно, полив из шланга является наиболее простым способом. Однако его последствия могут быть неблагоприятными.
Почему нельзя использовать холодную воду
Растения замедляют свой рост, на поверхности почвы образуется плесень, увеличивается риск развития грибковых инфекций, корневая система отмирает, что приводит к гибели растения.
Во избежание негативных последствий очень важно соблюдать правила полива, используя воду, температура которой максимально приближена к температуре окружающего воздуха. В жаркую погоду нужно производить полив в утренние или вечерние часы, чтобы предотвратить ожоги листьев.
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