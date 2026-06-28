Народные приметы на 28 июня: вот почему в этот день нельзя выбрасывать еду и ходить к воде

28 июня православные верующие чтят память святого мученика Фита.
Что нельзя делать 28 июня
В старину считали, что в этот день нельзя выбрасывать остатки еды. Верили, что вместе с пищей человек может лишиться достатка и благополучия.
Особую осторожность проявляли возле рек, озер и лесов. Согласно поверьям, именно 28 июня нечистая сила особенно активна. Русалки якобы могли заманить человека в воду, а лесные духи — запутать тропы.
После захода солнца запрещалось выносить мусор. Наши предки были уверены, что вместе с ненужными вещами можно случайно вынести из дома удачу и достаток.
Под запретом были любые гадания, ворожба и попытки узнать свое будущее. Считалось, что подобные обряды именно в этот день способны привлечь неприятности.
Что можно делать 28 июня
На рассвете люди отправлялись в поля и на луга за травами. Верили, что растения, собранные именно 28 июня, обладают особенно сильными целебными свойствами. Из них готовили отвары, настои и лечебные сборы.
Хозяева домов обязательно молились святому Фиту, прося защитить домашний скот и птицу от болезней и несчастий.
Родители обучали детей полезным ремеслам и хозяйственным навыкам — рассказывали, как работать в поле, ухаживать за растениями и обращаться с инструментами.
Также 28 июня было принято заниматься ремонтом вещей. Чинили одежду, обувь, хозяйственный инвентарь, приводили в порядок рабочие инструменты.
Народные приметы
- Сильный дождь предвещал небогатый урожай.
- Если фиалки опускали цветки, ждали скорых осадков.
- Громкое стрекотание кузнечиков сулило затяжной дождь.
- Если коровы и другой скот искали укрытие, ожидали грозу.
- Появление на небе перистых облаков считали признаком скорого похолодания.
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