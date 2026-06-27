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Мудрый Омар Хайям одной фразой пресек чувство жалости к себе: может сослужить плохую службу – актуально и в наши дни

Опубликовано: 27 июня 2026 11:07
 Проверено редакцией
Мудрый Омар Хайям одной фразой пресек чувство жалости к себе: может сослужить плохую службу – актуально и в наши дни
Мудрый Омар Хайям одной фразой пресек чувство жалости к себе: может сослужить плохую службу – актуально и в наши дни
Городовой ру
Мудрые слова великого поэта

Мудрец Омар Хайям, живший более тысячелетия назад, оставил после себя огромное наследие изречений, сохраняющих свою актуальность и в современном мире. Четверостишия персидского поэта были разобраны на цитаты и передаются из поколения в поколение.

Хайям уделял значительное внимание психологии, детально анализируя человеческие пороки и достоинства. Ниже приведено высказывание великого мудреца относительно жалости, которую многие люди испытывают по отношению к себе:

В несчастьях нарыдай хоть целый океан, Душою утони в слезах, от горя пьян - Листок не упадет тебе с цветка удачи, Коль жалостью к себе ты будешь обуян…

Поэт подчеркивает, что не следует концентрироваться на чувстве жалости к себе, поскольку оно препятствует дальнейшему развитию человека. Погружаясь в негативные эмоции, человек лишает себя возможности воспринимать позитивные аспекты жизни.

Ранее мы рассказали, почему глупо жить ради денег.

Автор:
Ксения Давыдова
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