Мудрый Омар Хайям одной фразой пресек чувство жалости к себе: может сослужить плохую службу – актуально и в наши дни

Мудрец Омар Хайям, живший более тысячелетия назад, оставил после себя огромное наследие изречений, сохраняющих свою актуальность и в современном мире. Четверостишия персидского поэта были разобраны на цитаты и передаются из поколения в поколение.
Хайям уделял значительное внимание психологии, детально анализируя человеческие пороки и достоинства. Ниже приведено высказывание великого мудреца относительно жалости, которую многие люди испытывают по отношению к себе:
В несчастьях нарыдай хоть целый океан, Душою утони в слезах, от горя пьян - Листок не упадет тебе с цветка удачи, Коль жалостью к себе ты будешь обуян…
Поэт подчеркивает, что не следует концентрироваться на чувстве жалости к себе, поскольку оно препятствует дальнейшему развитию человека. Погружаясь в негативные эмоции, человек лишает себя возможности воспринимать позитивные аспекты жизни.
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