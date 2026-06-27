Без страданий и голодовки: как сэкономить на еде во время путешествия - знают лишь туристы со стажем

Что поможет сэкономить на еде во время отпуска

Практика показывает, что значительная часть денег во время отпуска уходит на еду. Туристы питаются в кафе и ресторанах, хотя могли потратить часть своего бюджета на что-то другое. Как можно сэкономить в поездке на еде?

Выбрать отель с питанием

Некоторые отели имеют систему “все включено”, из-за чего можно будет не задумываться, где поесть. Питание в отеле сильно экономит ваш бюджет и время.

Готовить самостоятельно

Этот вариант подойдет тем, кто остановился в апартаментах с кухней. Самостоятельная готовка максимально экономит бюджет, а также позволяет сохранить уверенность в качестве и свежести блюд. Но этот способ имеет и недостаток - трата времени.

Посещать ярмарки и фестивали

Во время проведения ярмарок гостей всегда угощают бесплатно. Если вы попробуете еду в нескольких местах, то уже точно сможете наесться.

Посещать булочные

“Многие пекарни, булочные и кулинарии перед закрытием делают хорошие скидки на всю продукцию. В некоторых местах цены снижаются на 40–50%. Вечером можно закупиться хлебом и булочками не только на ужин, но и на завтрак. Кроме того, во многих пекарнях в ассортименте представлены сэндвичи, салаты и даже супы, на которые также распространяются скидки”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Покупать уличную еду

Уличная еда будет стоить всегда дешевле, чем в кафе или ресторанах. Важно предварительно изучить отзывы заведения, посмотреть условия приготовления блюд. Именно тогда риск отравления снизится до минимума.

Торговаться на рынках

Если вы покупаете фрукты, овощи, сыр, мясную продукцию на рынке, то смело торгуйтесь. Некоторые продавцы уступают клиенту, особенно часто это происходит в конце рабочего дня.

Опыт автора

“Перед отдыхом я стараюсь бронировать отели, в которых уже есть питание. Особенно часто я так поступаю в Турции и Египте. Очень удобно, что не нужно задумываться о еде, тратить время на поиск”, - рассказала Полина Аксенова.

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