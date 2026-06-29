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Можно ли выкупить все купе и ехать по‑царски: в РЖД дали четкий ответ

Опубликовано: 29 июня 2026 12:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
Можно ли выкупить все купе и ехать по‑царски: в РЖД дали четкий ответ
фото legion-media
Ответ РЖД на частый вопрос пассажиров

Хочется в долгой дороге побыть в тишине и не делить купе с незнакомыми людьми — это вполне понятное желание. Некоторые пытаются решить вопрос радикально: выкупают все места, а потом сдают лишние. Но на деле такой подход не дает гарантий и нередко бьет по кошельку.

Почему «выкупить и сдать» — не лучший план

Вот основные подводные камни этой идеи:

  • свободные места после возврата тут же попадают в общую продажу — на популярных маршрутах их разбирают за минуты, и на промежуточной станции в купе запросто могут подселить новых пассажиров;
  • при возврате билетов почти всегда теряются деньги: чем ближе к отправлению, тем меньше сумма к возврату;
  • даже если купе останется пустым, никакой дополнительной выгоды пассажир не получает — это просто напрасная трата средств;
  • правила РЖД не предусматривают «бронь» освободившегося места за тем, кто изначально выкупил купе.

Что реально можно сделать

Если хочется ехать с минимальным количеством соседей, лучше сразу выбирать менее загруженные даты и направления либо бронировать купе на реальных попутчиков — например, на членов семьи.

Еще один вариант — следить за динамикой продаж: иногда ближе к дате отправления появляются места, и можно докупить недостающие, если компания уже сформирована.

Вывод

Попытка «забронировать» купе через массовую покупку и возврат билетов не гарантирует уединения и почти всегда оборачивается финансовыми потерями. Разумнее планировать поездку с учетом правил перевозчика и заранее продумывать состав попутчиков.

Ранее «Городовой» рассказывал, как заправиться без очередей на любой АЗС.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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