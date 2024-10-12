Можно ли вылечить герпес зубной пастой? Врач Егорова дала четкие рекомендации

Осень — это не только время опавших листьев и дождей, но и период, когда иммунитет у многих людей снижается. На этом фоне у многих появляется герпес на губах — одна из самых распространенных вирусных инфекций, которая, по статистике, поражает более 90% населения планеты.

Пузырьки, зуд и болезненные ощущения заставляют людей искать быстрые способы избавления от герпеса, и один из популярных методов — использование зубной пасты. Но действительно ли она помогает?

Помогает ли зубная паста при герпесе?

По словам врача-дерматолога Татьяны Егоровой, зубная паста действительно может временно облегчить состояние кожи. Если нанести небольшое количество пасты на высыпания, она может подсушить область, снизить покраснение и уменьшить зуд. Это объясняется тем, что паста обладает легкими успокаивающими и подсушивающими свойствами, сказала она в беседе с порталом «Аргументы и факты».

Однако следует понимать, что зубная паста не является лекарственным средством, и её действие носит исключительно симптоматический характер. Она не способна вылечить герпес или остановить его развитие. Это временное средство, которое может лишь немного облегчить состояние кожи, но не решить проблему.

Что важно знать при лечении герпеса?

Егорова подчеркивает, что герпес — это вирус, и для его лечения нужны специальные противовирусные препараты. Если герпес обостряется часто, лучше обратиться к врачу, чтобы установить причину рецидивов и подобрать правильное лечение, направленное на борьбу с вирусом, а не просто на облегчение симптомов.

Кроме того, важно не сдирать образовавшиеся корочки. Это может привести к занесению инфекции и образованию небольших шрамов. Корочки должны отпадать сами, чтобы не повреждать кожу.

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