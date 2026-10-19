Мясные оладушки "Емеля" - беру 1 стакан кефира и 1 стакан фарша: хоть на завтрак, хоть на ужин

Когда времени в обрез, а накормить нужно сытно, приходят на помощь мясные оладьи на кефире.

Когда времени в обрез, а накормить нужно сытно, приходят на помощь мясные оладьи на кефире. Такое тесто дарит мягкость внутри и румяную корочку снаружи. Чеснок и специи наполняют блюдо выразительным ароматом. Запомните этот несложный рецепт — он не раз выручит в будни.

Что взять

Мясной фарш — 250 г; кефир — 250 мл; яйцо — 1 шт.; пшеничная мука — 120–150 г; половина репчатой луковицы; зубчик чеснока; разрыхлитель — ½ ч. л.; соль — ½ ч. л.; специи и зелень — по вкусу; растительное масло — для жарки.

Замесите тесто

В отдельной емкости взбейте яйцо с кефиром. Отправьте туда же фарш, тертый лук, давленый чеснок, соль и приправы, перемешайте. Порциями подсыпьте муку, соединенную с разрыхлителем. Доведите массу до состояния, когда она лениво съезжает с ложки, а не льется.

Пожарьте и подавайте

Смажьте сковороду маслом тонким слоем и хорошо прогрейте. Ложкой выкладывайте заготовки на расстоянии друг от друга. Прикройте крышкой и готовьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны. Для начала обжарьте одну штуку — так вы поймете, не нужно ли добавить муки. Подавайте с тушеными овощами или пюре из картофеля, а лишние оладьи заморозьте порционно.

Фото: Сгенерировано ИИ