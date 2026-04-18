На 1 мая жарю шашлык только так – мясо получается сочнее, чем на мангале: без возни с углями и розжигом

Совсем скоро наступят майские праздники - традиционное время для шашлыков и отдыха на природе. Многие привыкли жарить мясо на мангале, но приготовить сочный шашлык можно и в духовке.
Ингредиенты:
- свинина (лопатка) - 1 кг;
- лук - 5 шт.;
- соль - 1 ст. л.;
- перец - по вкусу.
Способ приготовления
Репчатый лук режем полукольцами, складываем в глубокую миску и отжимаем руками, пока не появится сок. Свинину нарезаем средними кусками, как на обычный шашлык.
Добавляем соль, перец и тщательно вымешиваем мясо с луком руками около 5 минут. Накрываем тарелкой, ставим груз, убираем в холодильник минимум на 5 часов (лучше на ночь).
По истечении времени форму для запекания застилаем пергаментом, выкладываем куски мяса плотно друг к другу (без лука) и накрываем сверху второй половиной пергамента, чтобы получился плотный конвертик.
Ставим в духовку при 180 градусах на 25 минут. В это время делаем маринованный лук: 2 луковицы режем перьями, добавляем 1 столовую ложку лимонного сока, соль, перец и разминаем руками пальцами. Затем добавляем свежую зелень и перемешиваем.
Через 25 минут открываем шашлык, половину пергамента убираем. На дне остается жир, а весь сок - внутри мяса. Повышаем температуру до 230 градусов и готовим еще 10 минут.
Перекладываем шашлык на тарелку и подаем с маринованным луком. Получается сочное мясо с хрустящим луком и зеленью. Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" поделился рецептом лепешек с творогом и сыром.