«Осиновый Холм»: что скрывает название горы Гапсельга в Ленобласти и почему это место стоит посетить любителям дикой природы

Как добраться до высшей точки региона и что ждет путешественников на Вепсовской возвышенности?

Вдали от шумных городов, автомобильных магистралей и назойливых мобильных звонков, на самом краю Ленинградской области сохранился уголок нетронутой природы — экологически чистый и заповедный край.

Это край сотен озер и рек, богатых рыбой, родников с кристально чистой водой, и девственных таежных лесов, поражающих разнообразием флоры и фауны.

Здесь же располагается и Вепсовская возвышенность имеющая абсолютные высоты 200 – 270 метров над уровнем моря, а обозримые перепады высот доходят до 60 метров.

Это создает местами очень красивый ландшафт.

Валообразное структурное поднятие: геологическое описание Вепсовской возвышенности

По мнению ученых, эта возвышенность представляет собой валообразное структурное поднятие, где породы каменноугольной системы перекрыты ледниковыми и водноледниковыми отложениями. И именно в этих местах находится самая высокая точка Ленинградской области.

Гора Гапсельга: самая высокая вершина Ленинградской области — 291,9 метра

Гора Гапсельга — самая высокая вершина Ленинградской области и вторая по высоте Вепсовской возвышенности, ее высота составляет 291,9 метра.

Она находится на востоке региона, недалеко от границы с Вологодской областью. Также, как и ее соседка гора Мальгора (самая высокая точка Вологодской области) является частью Вепсовской возвышенности.

Среди окрестных холмов она выражена не явно, удивляет, как ее смогли найти геодезисты, проводившие здесь топографическую съемку в 30-х года ХХ века. Гапсельга по сути представляет просто холм в густом лесу.

К северо-востоку от горы расположено Чогозеро, его высота над уровнем моря всего на 42 метра ниже.

Глухая дикая местность: что ждет путешественников на горе Гапсельга

Здесь немноголюдно, а место просто замечательное: глухая, дикая местность, и всего в 380 километрах от Петербурга.

Название горы Гапсельга, имеет корни в финно-угорской группе языков. Первая часть названия Гап и восходит к вепсскому обозначению осины — hab [хаб]. Вторая половина названия — сельга восходит к вепсскому sel’g [сельг] «холм, возвышенность», «гора», «хребет».

В близкородственном вепсскому языку карельском это слово имеет форму selgä [селгя]. Из этих прибалтийско-финских языков это слово еще в древнерусское время вошло в русские говоры Обонежья и Присвирья в форме сельга. Его значение «холм, возвышенность» по причине частого использования холмов в системе подсечно-огневого земледелия расширилось до следующего: возвышенное сухое место, поросшее лесом, которое использовалось под подсеку (пожогу).

Таким образом, название Гапсельга, можно привести, просто как Осиновый Холм.

Как пишет канал «Записки идущего по Земле», здесь, на горе, можно встретить деревянных идолов, установленных энтузиастами и столбики указатели с вепсскими символами. Ну и насладиться красивыми пейзажами.

Как добраться до горы Гапсельга: без машины или на велосипеде

Без машины добраться сюда довольно затруднительно, тут нужно организовывать целый пеший поход. Как вариант, приехать на велосипеде. На общественном транспорте можно доехать до деревни Кармановская (Немжа).

От центра волости Винницы, сюда ходит автобус № 421 с. Винницы — д. Мининская. Заходит еще и в Ладву. Правда, ходит он довольно редко, всего 4 дня в неделю.

Из Винниц он выходит по понедельникам и средам в 5.00 и 18.00, в пятницу в 5.00 и 20.00, в воскресенье в 15.30. Обратно идет (из Мининской) по понедельникам и средам в 7.10 и 20.10, в пятницу в 7.10 и 22.10, в воскресенье в 17.40. Следовательно, в Кармановской (Немже) он будет через 40 - 50 минут после выхода из Мининской.