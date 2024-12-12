«Начинал с нуля»: Андрей Нестеренко ответил, кому сложнее всего было на съемках «Молодежки: Новая смена»

В 2024 году зрители наконец дождались продолжения полюбившегося многим сериала «Молодежка». Вместо команды «Медведи» на арену теперь вышли «Акулы политеха».

Хотя в новом сезоне «Молодежки: Новая смена» появилось множество новых лиц, создатели не забыли и о старых героях. Андрей Кисляк, Антон Антипов, семья Бакиных и Вадим Юрьевич Казанцев вернулись к своим ролям. «Киноафиша» поговорила с одним из главных героев новой части — Андреем Нестеренко, который сыграл хоккеиста Игоря Крепчука.

Актер поделился о сложном начале тренировок для роли. Некоторым коллегам Нестеренко пришлось очень нелегко, ведь даже кататься на коньках умели не все.

«Никита Паршин, который играет Влада Самсонова, начинал с нуля. Когда он впервые вышел на лед, буквально передвигался, держась за бортик. Остальные, включая меня, имели небольшой опыт — в детстве катались во дворе или на замерзшем озере», – добавил актер.

Когда речь зашла о любимом персонаже из оригинальной «Молодежки», Нестеренко даже не сомневался. С выбором тренера промедления также не возникло.