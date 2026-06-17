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Надела чулок на кабачок – и вызвала зависть соседей: инновационный лайфхак от агронома Давыдовой

Опубликовано: 17 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Надела чулок на кабачок – и вызвала зависть соседей: инновационный лайфхак от агронома Давыдовой
Надела чулок на кабачок – и вызвала зависть соседей: инновационный лайфхак от агронома Давыдовой
legion-media
Забавный огородный лайфхак

Далеко не все начинающие садоводы владеют многочисленными агротехническими секретами. А их, если углубиться в поиски, невероятно много. И некоторые из них действительно работают.

Опытные же специалисты в области садоводства активно применяют на практике разнообразные инновационные методы выращивания ягодных, овощных и плодовых культур.

Инновации от специалиста

Ксения Давыдова, агроном с двадцатилетним стажем, поделилась информацией об использовании чулок и колготок для защиты плодов кабачков.

Выяснилось, что такой защитный барьер эффективно предотвращает повреждение растущих плодов гусеницами, слизнями и улитками. Прочность капронового материала исключает возможность его повреждения вредителями.

Такой метод является безопасным для самих овощей. Эластичный материал чулок и колготок способен растягиваться по мере роста кабачков, а его воздухопроницаемость обеспечивает достаточный доступ воздуха.

Безусловно, кабачки, развивающиеся в чулках, имеют нетрадиционный внешний вид, однако данный метод доказал свою эффективность и рекомендуется специалистом к практическому применению.

Ранее мы рассказали, в чем нуждается чеснок в июне.

Автор:
Ксения Давыдова
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