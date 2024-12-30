В Петербурге упали цены на красную икру

В России стоимость красной икры заметно начала падать с середины ноября 2024 года, и после Нового года ожидается снижение цен еще на 10%. Об этом сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин в интервью РИА Новости.

Икры много, но спрос упал

В 2023 году в России было произведено более 25 тысяч тонн красной икры. Из них 9 тысяч тонн экспортировали за границу, а оставшиеся 16 тысяч тонн направили на российский рынок. Однако даже при высоких запасах спрос на икру снизился из-за высоких цен.

«Икры в стране много, ее дефицита не ожидается. Однако спрос на продукт “подсел” из-за высокой цены», — отметил Панин.

Почему цены были высокими?

Стоимость икры в 2024 году достигала 13 тысяч рублей за килограмм. На рост цен повлияли инфляция и высокая ключевая ставка. Даже с учетом снижения цен, в специализированных магазинах килограмм икры стоит от 9,5 до 11,5 тысячи рублей, в зависимости от вида.

Что будет дальше?

Спрос рождает предложение, а снижение интереса покупателей к дорогому деликатесу привело к «перегреву» цен. Эксперты прогнозируют, что тренд на снижение стоимости икры сохранится, особенно после праздников.