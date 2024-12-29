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Налоговый вычет вырастет, статус закрепится: как изменятся льготы для многодетных семей Петербурга

29 декабря 2024 16:00
Типовое изображение многодетной семьи
Налоговый вычет вырастет, статус закрепится: как изменятся льготы для многодетных семей Петербурга
Фото Городовой.ру

Как получить статус и положенные выплаты.

С 1 января 2025 года государство усиливает поддержку многодетных семей: увеличиваются налоговые вычеты, сохраняются основные льготы, а также расширяются программы помощи с жильём, образованием и трудоустройством. Узнайте, как получить статус многодетной семьи и воспользоваться всеми предоставленными возможностями.

Кто считается многодетной семьёй

Согласно указу президента, многодетной признаётся семья с тремя и более детьми. Статус устанавливается бессрочно, а выплаты и льготы предоставляются до 18-летия старшего ребёнка или до 23 лет, если он учится очно. Для оформления статуса необходимо единое удостоверение федерального образца, которое подтверждает право на помощь.

Основные пособия

Главное пособие — единое детское пособие, охватывающее выплаты для беременных, детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, а также от 8 до 18 лет. Сумма зависит от прожиточного минимума и уровня нуждаемости семьи. В 2025 году размер ежемесячного пособия составит от 8,6 до 17,2 тысяч рублей в среднем по стране.

Кроме того, многодетные семьи могут получить:

  • Единовременное пособие при рождении ребёнка — 24 604 рубля (с индексацией в 2025 году).
  • Выплаты из материнского капитала на ребёнка до 3 лет (в среднем от 17 до 20 тысяч рублей в зависимости от региона).

Льготы и помощь с жильём

  • Налоговые льготы: увеличенные вычеты на детей (до 6 тысяч рублей на третьего ребёнка).
  • Субсидия на ипотеку: до 450 тысяч рублей для семей с тремя и более детьми, рождёнными после 2019 года.
  • Земельные участки: в большинстве регионов предоставляются бесплатно; альтернативой может стать денежная компенсация.

Региональная поддержка

Регионы России расширяют меры поддержки: от компенсации расходов на жильё и транспорт до организации образовательных и культурных мероприятий для детей. Например, в Приморском крае многодетные семьи с шестью детьми могут получить до 1,5 миллиона рублей на автомобиль.

Образование и трудоустройство

Хотя льготы для поступления в вузы пока отсутствуют, регионы предлагают компенсации и скидки. Родители могут пройти бесплатное обучение или освоить новую профессию за счёт государства. Программы типа «Мама работает» помогают мамам найти работу или открыть своё дело.

Проблемы и решения

Несмотря на значительное количество льгот, семьи сталкиваются с бюрократическими трудностями: несовершенство законодательства, сложности с оформлением статуса или получения пособий. Также отмечается перегрузка родителей, особенно в вопросах образования детей.

Подробнее о поддержке многодетных семей можно узнать в отделениях социальной защиты, МФЦ и на портале «Госуслуги».

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургНалоги
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