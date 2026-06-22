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Народные приметы на 22 июня: что обязательно нужно сделать для удачи и почему нельзя выносить мусор вечером

Опубликовано: 22 июня 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 22 июня: что обязательно нужно сделать для удачи и почему нельзя выносить мусор вечером
Народные приметы на 22 июня: что обязательно нужно сделать для удачи и почему нельзя выносить мусор вечером
Городовой ру
22 июня в народном календаре отмечают Кириллин день.

Православные в этот день чтят память преподобного Кирилла Белоезерского.

Что можно делать 22 июня

Кириллин день считался благоприятным временем для работы в поле и заготовки сена. Наши предки верили, что трава, скошенная в этот день, будет питательной и принесёт пользу домашнему скоту зимой.

Особое внимание уделяли сбору лекарственных растений. Согласно народным поверьям, травы, собранные 22 июня, обладают особой силой и могут дольше сохранять свои полезные свойства.

Для защиты дома от неприятностей над дверями и воротами развешивали ветки рябины или берёзы. Люди верили, что они способны уберечь жилище от зависти, сглаза и дурной энергии.

Незамужние девушки в старину гадали на любовь. Для этого плели венки из луговых цветов и отпускали их по течению реки. Считалось, что поведение венка может подсказать, когда ждать счастливых перемен в личной жизни.

Что нельзя делать в Кириллин день

Одним из главных запретов считались лень и безделье. Наши предки были уверены: кто проведёт 22 июня праздно, тот рискует столкнуться с финансовыми трудностями и неудачами до конца года.

Не рекомендовалось ругаться и выяснять отношения. По старинным поверьям, любой негатив может вернуться обратно с удвоенной силой.

После захода солнца старались не пользоваться острыми предметами. Существовало поверье, что вместе с неосторожным движением можно отрезать собственную удачу и благополучие.

Также вечером не советовали выносить мусор из дома. Согласно народным приметам, вместе с ним можно случайно избавиться от достатка, семейного счастья и везения.

Народные приметы на 22 июня

  • Обильная утренняя роса предвещает богатый урожай зерновых культур.
  • Гроза в Кириллин день считалась тревожным знаком и предупреждала о возможных погодных капризах.
  • Затяжной дождь обещает сырое лето и богатый грибной сезон.
  • Чистое звёздное небо вечером предвещает продолжительное тепло.
  • Неожиданная тишина в лесу может указывать на скорое приближение грозы.

Ранее мы писали о мудрости Омара Хайяма про ничтожность человека.

Автор:
Александр Асташкин
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