Народные приметы на 22 июня: что обязательно нужно сделать для удачи и почему нельзя выносить мусор вечером

Православные в этот день чтят память преподобного Кирилла Белоезерского.
Что можно делать 22 июня
Кириллин день считался благоприятным временем для работы в поле и заготовки сена. Наши предки верили, что трава, скошенная в этот день, будет питательной и принесёт пользу домашнему скоту зимой.
Особое внимание уделяли сбору лекарственных растений. Согласно народным поверьям, травы, собранные 22 июня, обладают особой силой и могут дольше сохранять свои полезные свойства.
Для защиты дома от неприятностей над дверями и воротами развешивали ветки рябины или берёзы. Люди верили, что они способны уберечь жилище от зависти, сглаза и дурной энергии.
Незамужние девушки в старину гадали на любовь. Для этого плели венки из луговых цветов и отпускали их по течению реки. Считалось, что поведение венка может подсказать, когда ждать счастливых перемен в личной жизни.
Что нельзя делать в Кириллин день
Одним из главных запретов считались лень и безделье. Наши предки были уверены: кто проведёт 22 июня праздно, тот рискует столкнуться с финансовыми трудностями и неудачами до конца года.
Не рекомендовалось ругаться и выяснять отношения. По старинным поверьям, любой негатив может вернуться обратно с удвоенной силой.
После захода солнца старались не пользоваться острыми предметами. Существовало поверье, что вместе с неосторожным движением можно отрезать собственную удачу и благополучие.
Также вечером не советовали выносить мусор из дома. Согласно народным приметам, вместе с ним можно случайно избавиться от достатка, семейного счастья и везения.
Народные приметы на 22 июня
- Обильная утренняя роса предвещает богатый урожай зерновых культур.
- Гроза в Кириллин день считалась тревожным знаком и предупреждала о возможных погодных капризах.
- Затяжной дождь обещает сырое лето и богатый грибной сезон.
- Чистое звёздное небо вечером предвещает продолжительное тепло.
- Неожиданная тишина в лесу может указывать на скорое приближение грозы.
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