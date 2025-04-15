Цены на авто с пробегом: роскошь доступна только для миллионеров

Куда подевались предложения за 600 тысяч?

Средняя цена автомобиля с пробегом от частных лиц в России в марте составила порядка 1,3 миллиона рублей. И это только средняя цена! Что можно купить за эти деньги? «Корыто» или «ласточку»?

Цены на авто с пробегом: кто наживается на нищете россиян?

«Цены на подержанные автомобили от частных лиц относительно февраля не изменились. В марте 2025 года средняя стоимость таких машин на классифайдах составила 1 278 000 рублей», — цитирует сообщение «Авто.ру» РИА Новости.

А вот у дилеров такие автомобили подорожали в среднем на 2,2% за месяц, до 2,17 миллиона рублей. Роскошная цена за машину с пробегом. Еще 10 лет назад такие авто продавались в среднем за 600 тысяч рублей «с рук».

Почему дилеры дерут втридорога?

«Повышение цен на авто с пробегом от дилеров можно объяснить тем, что предложение смещается в сторону более ликвидных автомобилей. В условиях высокой стоимости денег и роста издержек дилеры делают ставку на модели, которые можно быстро реализовать — с прозрачной историей, в хорошем техническом состоянии», — объясняет директор по развитию и продажам «Авто.ру» Алёна Иноземцева.

Lada Vesta — народный автомобиль: что покупают россияне, когда нет денег на иномарку?

Самым продаваемым автомобилем с пробегом в бюджетном сегменте в марте стала Lada Vesta (продано 22,2 тысячи штук). Следом идут Lada Granta (12,3 тысячи) и Kia Rio (8,5 тысячи).

Что тут скажешь? Приходится довольствоваться малым.

Toyota Camry — мечта «среднего класса»

Лидером среднего ценового сегмента остается Toyota Camry (5,5 тысячи штук). Сейчас для многих россиян это предел мечтаний.

BMW 5 — для тех, кто живет красиво: кто покупает «премиум» в кризис?

А в премиум-сегменте продолжает лидировать BMW 5 (2,85 тысячи штук). Видимо, даже в кризис находятся те, кто готов выложить кругленькую сумму за престиж.

Таблица с анализом средней цены подержанных автомобилей в России в марте 2025 года

Показатель Значение (руб.) Изменения и комментарии Средняя цена подержанных авто от частных лиц по России (март 2025) 1 278 000 Без изменений по сравнению с февралем 2025 года Средняя цена подержанных авто от дилеров по России (март 2025) 2 170 000 Рост на 2,2% за месяц, объясняется смещением предложения в сторону более ликвидных и технически исправных авто Лидеры продаж в бюджетном сегменте (март 2025) Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio Lada Vesta — 22,2 тыс. проданных, средняя цена в Татарстане 992 тыс. руб. Лидеры продаж в среднем ценовом сегменте (март 2025) Toyota Camry Продано 5,5 тыс. штук, средняя цена около 2,2 млн руб. (снижение цены на 6,2% год к году Лидеры продаж в премиум-сегменте (март 2025) BMW 5 Продано 2,85 тыс. штук, цены снижаются, но остаются высокими

В общем, российский рынок подержанных автомобилей — это отражение реальности. Кому-то приходится довольствоваться Lada Vesta, а кто-то покупет BMW 5.

Но в любом случае, покупка автомобиля — это серьезное решение, которое требует взвешенного подхода и трезвой оценки финансовых возможностей.