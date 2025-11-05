Насекомые и безымянные продукты: почему отравились люди в столовой колледжа «Звёздный» в Петербурге

В Санкт-Петербурге будет рассмотрено дело после инцидента с массовым отравлением в колледже «Звездный». Поводом стал всплеск случаев кишечной инфекции среди студентов, произошедший в конце октября.
По этой причине было возбуждено административное производство в отношении компании, отвечавшей за организацию питания в учебном заведении.
ООО «Аурум Плюс» осуществляла свою деятельность в пищеблоке колледжа. В материалах дела указано, что в период с 29 по 30 октября среди учащихся было зафиксировано 7 случаев заболевания.
Специалисты, проводившие проверку, выявили нарушения санитарных требований, сообщает объединенная служба судов Петербурга.
В ходе расследования в помещениях пищеблока обнаружили продукты питания без маркировки — к ним относились разные блюда, включая крупы, мясо с соусом, картофель и овощи.
Кроме того, были замечены насекомые, что также нарушает санитарные нормы. Проверяющие нашли просроченное средство для дезинфекции, а уборка проводилась с нарушениями.
Судебное разбирательство по этому делу уже назначено.
Ранее сообщалось, что известно о 20 отравившихся в столовой учебного учреждения.