Насекомые и безымянные продукты: почему отравились люди в столовой колледжа «Звёздный» в Петербурге

В Санкт-Петербурге специалисты озвучили основные факторы произошедшего массового отравления в колледже «Звёздный».

В Санкт-Петербурге будет рассмотрено дело после инцидента с массовым отравлением в колледже «Звездный». Поводом стал всплеск случаев кишечной инфекции среди студентов, произошедший в конце октября.

По этой причине было возбуждено административное производство в отношении компании, отвечавшей за организацию питания в учебном заведении.

ООО «Аурум Плюс» осуществляла свою деятельность в пищеблоке колледжа. В материалах дела указано, что в период с 29 по 30 октября среди учащихся было зафиксировано 7 случаев заболевания.

Специалисты, проводившие проверку, выявили нарушения санитарных требований, сообщает объединенная служба судов Петербурга.

В ходе расследования в помещениях пищеблока обнаружили продукты питания без маркировки — к ним относились разные блюда, включая крупы, мясо с соусом, картофель и овощи.

Кроме того, были замечены насекомые, что также нарушает санитарные нормы. Проверяющие нашли просроченное средство для дезинфекции, а уборка проводилась с нарушениями.

Судебное разбирательство по этому делу уже назначено.

Ранее сообщалось, что известно о 20 отравившихся в столовой учебного учреждения.