Куда переезжают петербуржцы: Усть-Луга обогнала Кудрово — что привлекает людей в Кингисеппском районе

Самым быстрорастущим поселением 2024 года в Ленобласти стала Усть-Луга. Ни один пригород больше не сможет похвастаться такими темпами. Даже Кудрово. Что же произошло и почему именно Усть-Луга стала привлекать так много новых жителей?
Ленобласть растет: население увеличилось на 23717 человек
Стало известно, какие поселения и район Ленинградской области пользуются наибольшим спросом у жителей. Настолько, что они туда переезжают жить. Согласно актуальным подсчетам Петростата, по итогам 2024 года в целом регион пополнился 23717 жителями, что отличается от показателя 2023 года на 1,17%.
Усть-Лужское сельское поселение: рост почти в три раза за год
Самой притягательной точкой на карте стали не привычные в этой парадигме ближайшие к мегаполису территории, а Усть-Лужское сельское поселение Кингисеппского района. За год оно официально увеличилось почти в три раза — на 258%. Как пишет 47news, в людях прибавка вышла в 6474.
Скорей всего, промышленные проекты подтолкнули спрос на эту локацию. Также здесь давно возводятся новые жилые комплексы, они как раз заселялись в прошлом году. Развитие портов и терминалов создает новые рабочие места и привлекает людей в этот регион.
Большелуцкое сельское поселение и Кингисеппский район: растут вместе с Усть-Лугой
По аналогичному пути расширяется и Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского района, где тоже развиваются порты и терминалы. Поправилось оно за год сразу на 8,67%. Понятно, что это эффект низкой базы, ведь в абсолютных величинах речь о 582 жителях. Однако, все это вместе дало основание Кингисеппскому району превратиться в самый быстрорастущий район Ленобласти, ведь за год население здесь стало на 7,76% больше.
Новоселье: территория комфортной жизни в Ломоносовском районе
На втором месте — Новоселье Ломоносовского района. Покупать квартиры именно здесь призывают, кажется, со всех рекламных билбордов мегаполиса и области. Поселок городского типа позиционируется как территория комфортной жизни, где присутствует малоэтажная постройка и тишина.
Впрочем, рекорд случился только в относительных величинах — количество жителей выросло на 14,26%. В абсолютных цифрах это 1462 человека.
Янино и Бугры: новые многоквартирные проекты и стабильный рост населения
На третьем и четвертом местах — Янино и Бугры, подросшие на 13,36% и 11,29%, соответственно. Это, впрочем, вряд ли кого-то удивит из-за постоянного появления новых многоквартирных проектов. В конкретных людях это 2842 и 4012, соответственно.
Кудрово и Мурино: снижение темпов роста — эпоха насыщения?
В Кудрово и Мурино, которые начали застраиваться раньше и где почти не осталось свободных участков для новых домов, темпы прироста населения снизились до 3%. Сейчас в Кудрово зарегистрировано 68,4 тыс. жителей, в Мурино — 116 тыс.
Ленобласть растет: стабильность или сокращение в большинстве районов
Только три района области демонтируют активный приток населения, как за счет появления новых рабочих мест, так и за счет строительства жилья. В остальных его численность стабильна, или же наблюдается сокращение.
|Населенный пункт/район
|Абсолютный прирост, чел.
|Прирост/убыль, %
|Комментарий/Причины
|Усть-Луга (Кингисеппский р-н)
|+6474
|+258%
|Промышленные проекты, новые ЖК
|Большелуцкое (Кингисеппский р-н)
|+582
|+8,67%
|Развитие портов и терминалов
|Кингисеппский район
|—
|+7,76%
|Самый быстрорастущий район
|Новоселье (Ломоносовский р-н)
|+1462
|+14,26%
|Активное жилищное строительство
|Янино
|+2842
|+13,36%
|Новые многоквартирные проекты
|Бугры
|+4012
|+11,29%
|Новые многоквартирные проекты
|Кудрово
|—
|~+3%
|Рост замедлился, 68 384 жителей
|Мурино
|—
|~+3%
|Рост замедлился, >116 000 жителей
|Колтуши
|+933
|+3,28%
|Умеренный рост
|Свердловское городское поселение
|+700
|—
|Нет ажиотажного спроса
|Ломоносовский район
|—
|+3,92%
|Рост за счет Новоселья, Пеников, Ропши
|Пеники
|+169
|+5%
|Умеренный рост
|Ропша
|+265
|+5%
|Умеренный рост
|Кузьмоловское поселение
|-50…-90
|—
|Отток населения
|Токсовское поселение
|-50…-90
|—
|Отток населения
|Новоселье (Сланцевский р-н)
|—
|-4,88%
|Лидер по убыли населения
|Ям-Тесовское (Лужский р-н)
|—
|-2,42%
|Убыль населения
|Выскатское (Сланцевский р-н)
|—
|-2,42%
|Убыль населения
|Волошовское (Лужский р-н)
|—
|-1,92%
|Убыль населения
|Бокситогорский район
|—
|-1,42%
|Лидер по убыли среди районов
|Сланцевский район
|—
|-1,54%
|Убыль населения
|Лужский район
|—
|-1,29%
|Убыль населения
|Подпорожский район
|—
|-0,99%
|Убыль населения
В итоге население всей Ленинградской области по итогам прошлого года увеличилось на 23,7 тыс. жителей, это на 1,17% выше показателей 2023 года.