Куда переезжают петербуржцы: Усть-Луга обогнала Кудрово — что привлекает людей в Кингисеппском районе

Самым быстрорастущим поселением 2024 года в Ленобласти стала Усть-Луга. Ни один пригород больше не сможет похвастаться такими темпами. Даже Кудрово. Что же произошло и почему именно Усть-Луга стала привлекать так много новых жителей?

Ленобласть растет: население увеличилось на 23717 человек

Стало известно, какие поселения и район Ленинградской области пользуются наибольшим спросом у жителей. Настолько, что они туда переезжают жить. Согласно актуальным подсчетам Петростата, по итогам 2024 года в целом регион пополнился 23717 жителями, что отличается от показателя 2023 года на 1,17%.

Усть-Лужское сельское поселение: рост почти в три раза за год

Самой притягательной точкой на карте стали не привычные в этой парадигме ближайшие к мегаполису территории, а Усть-Лужское сельское поселение Кингисеппского района. За год оно официально увеличилось почти в три раза — на 258%. Как пишет 47news, в людях прибавка вышла в 6474.

Скорей всего, промышленные проекты подтолкнули спрос на эту локацию. Также здесь давно возводятся новые жилые комплексы, они как раз заселялись в прошлом году. Развитие портов и терминалов создает новые рабочие места и привлекает людей в этот регион.

Большелуцкое сельское поселение и Кингисеппский район: растут вместе с Усть-Лугой

По аналогичному пути расширяется и Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского района, где тоже развиваются порты и терминалы. Поправилось оно за год сразу на 8,67%. Понятно, что это эффект низкой базы, ведь в абсолютных величинах речь о 582 жителях. Однако, все это вместе дало основание Кингисеппскому району превратиться в самый быстрорастущий район Ленобласти, ведь за год население здесь стало на 7,76% больше.

Новоселье: территория комфортной жизни в Ломоносовском районе

На втором месте — Новоселье Ломоносовского района. Покупать квартиры именно здесь призывают, кажется, со всех рекламных билбордов мегаполиса и области. Поселок городского типа позиционируется как территория комфортной жизни, где присутствует малоэтажная постройка и тишина.

Впрочем, рекорд случился только в относительных величинах — количество жителей выросло на 14,26%. В абсолютных цифрах это 1462 человека.

Янино и Бугры: новые многоквартирные проекты и стабильный рост населения

На третьем и четвертом местах — Янино и Бугры, подросшие на 13,36% и 11,29%, соответственно. Это, впрочем, вряд ли кого-то удивит из-за постоянного появления новых многоквартирных проектов. В конкретных людях это 2842 и 4012, соответственно.

Кудрово и Мурино: снижение темпов роста — эпоха насыщения?

В Кудрово и Мурино, которые начали застраиваться раньше и где почти не осталось свободных участков для новых домов, темпы прироста населения снизились до 3%. Сейчас в Кудрово зарегистрировано 68,4 тыс. жителей, в Мурино — 116 тыс.

Ленобласть растет: стабильность или сокращение в большинстве районов

Только три района области демонтируют активный приток населения, как за счет появления новых рабочих мест, так и за счет строительства жилья. В остальных его численность стабильна, или же наблюдается сокращение.

Населенный пункт/район Абсолютный прирост, чел. Прирост/убыль, % Комментарий/Причины Усть-Луга (Кингисеппский р-н) +6474 +258% Промышленные проекты, новые ЖК Большелуцкое (Кингисеппский р-н) +582 +8,67% Развитие портов и терминалов Кингисеппский район — +7,76% Самый быстрорастущий район Новоселье (Ломоносовский р-н) +1462 +14,26% Активное жилищное строительство Янино +2842 +13,36% Новые многоквартирные проекты Бугры +4012 +11,29% Новые многоквартирные проекты Кудрово — ~+3% Рост замедлился, 68 384 жителей Мурино — ~+3% Рост замедлился, >116 000 жителей Колтуши +933 +3,28% Умеренный рост Свердловское городское поселение +700 — Нет ажиотажного спроса Ломоносовский район — +3,92% Рост за счет Новоселья, Пеников, Ропши Пеники +169 +5% Умеренный рост Ропша +265 +5% Умеренный рост Кузьмоловское поселение -50…-90 — Отток населения Токсовское поселение -50…-90 — Отток населения Новоселье (Сланцевский р-н) — -4,88% Лидер по убыли населения Ям-Тесовское (Лужский р-н) — -2,42% Убыль населения Выскатское (Сланцевский р-н) — -2,42% Убыль населения Волошовское (Лужский р-н) — -1,92% Убыль населения Бокситогорский район — -1,42% Лидер по убыли среди районов Сланцевский район — -1,54% Убыль населения Лужский район — -1,29% Убыль населения Подпорожский район — -0,99% Убыль населения

В итоге население всей Ленинградской области по итогам прошлого года увеличилось на 23,7 тыс. жителей, это на 1,17% выше показателей 2023 года.