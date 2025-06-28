Настала пора шашлыков, а в шампиньонах нашли канцероген агаритин: насколько опасен, можно ли есть?

Лето — время гриля. На мангале шкворчит всё: от мяса до баклажанов, от кукурузы до шампиньонов. Особенно шампиньонов — они сочные, поджариваются быстро, красиво смотрятся на шпажке и при этом кажутся самой безопасной альтернативой тяжёлым продуктам.

Но мало кто знает: именно в них прячется загадочный и спорный элемент — агаритин.

Это вещество — природный гидразид, родственный тем самым компонентам, которые применяют для изготовления взрывчатки, пластмасс и даже ракетного топлива. У агаритина формально другая химическая структура — но не настолько, чтобы расслабиться.

Исследования показали: у лабораторных мышей, которых кормили сырыми шампиньонами, развивались опухоли — у 70% самцов и 40% самок.

Пугаться или нет — решать вам. Потому что есть важное уточнение: сырые грибы. Мы-то в России едим шампиньоны почти исключительно в термически обработанном виде — жарим, тушим, маринуем, кидаем на гриль. И вот тут начинается математика.

По данным химиков, после жарки в шампиньоне остаётся до 80% агаритина, в маринованных грибах — около 50%, в жюльене или супе — 40%. Это немало. Но официально агаритин не признан опасным канцерогеном.

Он входит в третий класс риска по классификации международной организации по изучению рака — а это значит, что доказательств его вреда мало или недостаточно. В одной компании с ним — чай, кофе и полиэтилен.

Плюс к этому учёные сомневаются в корректности самих исследований: дозы агаритина, которые давали мышам, в разы превышают те, что получает человек при нормальном потреблении грибов. Чтобы получить токсическую нагрузку, взрослому человеку пришлось бы съесть десятки килограммов шампиньонов за раз. Сырыми. С грилем такой сценарий невозможен.

Вывод? Спокойно жарьте свои шампиньоны. Главное — не до чёрной корки и не каждый день килограммами. Как и в случае с мясом, важна умеренность. Грибы остаются отличным гарниром, источником витаминов группы B, селена и просто вкусной летней привычкой.

И если выбирать, что положить на гриль — шампиньон или сосиску — канцерогены будут и там, и там. Но гриб хотя бы без нитритов, отмечает НТВ.