3 сентября: народный хит, культурное явление или новое лицо осенних праздников

Опубликовано: 3 сентября 2025 18:02
Михаил Шуфутинский
Городовой ру/ globallookpress/ Belkin Alexey

Власти города на Неве решили устроить более универсальный праздник.

Каждый год 3 сентября в России вспоминают одноименную песню Михаила Шуфутинского. Для многих этот день стал настоящим символом и поводом для встреч.

Почему именно 3 сентября?

Песня «Третье сентября» появилась еще в 1990-х годах. Михаил Шуфутинский в интервью не раз говорил, что этот день стал особенным благодаря любви людей к его хиту.

«Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне», — цитирует артиста ТАСС.

Песня глубоко трогает многих слушателей, и с годами ее значение только выросло.

Отмененный праздник в Санкт-Петербурге

Несмотря на любовь к хиту Михаила Шуфутинского, в Северной столице отменили праздник, приуроченный к этой дате.

Речь о мероприятии под названием «Костры рябин», которое последние три года проходило в районе Купчино.

Вместо этого 20 сентября было запланировано проведение более масштабного и универсального мероприятия — «Праздника осени».

Власти решили, что русский шансон, к которому относится песня Шуфутинского, близка не всем горожанам, а муниципальные праздники призваны быть массовыми.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
