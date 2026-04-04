Натираю курицу на тёрке — и ужин готов за 20 минут: без духовки и лишней возни
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Натираю курицу на тёрке — и ужин готов за 20 минут: без духовки и лишней возни

Опубликовано: 4 апреля 2026 22:31
 Проверено редакцией
Городовой ру
Настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить сытный ужин.

Куриный пирог на сковороде получается сочным внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом"

Ингредиенты

куриное филе (замороженное) — 2 шт., лук — 1 шт., картофель — 1 шт., яйцо — 1 шт., сыр твёрдый — 150 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки

Приготовление

Достаю куриное филе из морозилки и натираю на крупной тёрке. Добавляю натёртый картофель и мелко нарезанный лук — они делают пирог сочным и мягким. Вбиваю яйцо, добавляю натёртый сыр, соль и перец, затем тщательно перемешиваю до однородности.

Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла и выкладываю массу, формируя плотный круглый пирог. Слегка утрамбовываю лопаткой.

Готовлю под крышкой на медленном огне до румяной корочки, затем аккуратно переворачиваю и довожу до готовности с другой стороны.

По желанию в пирог можно добавить овощи: болгарский перец, кабачок или тёртую морковь.

Примерное время приготовления: 20 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить на ужин картофель по-охотничьи.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью