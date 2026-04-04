Натираю курицу на тёрке — и ужин готов за 20 минут: без духовки и лишней возни

Куриный пирог на сковороде получается сочным внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом"
Ингредиенты
куриное филе (замороженное) — 2 шт., лук — 1 шт., картофель — 1 шт., яйцо — 1 шт., сыр твёрдый — 150 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки
Приготовление
Достаю куриное филе из морозилки и натираю на крупной тёрке. Добавляю натёртый картофель и мелко нарезанный лук — они делают пирог сочным и мягким. Вбиваю яйцо, добавляю натёртый сыр, соль и перец, затем тщательно перемешиваю до однородности.
Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла и выкладываю массу, формируя плотный круглый пирог. Слегка утрамбовываю лопаткой.
Готовлю под крышкой на медленном огне до румяной корочки, затем аккуратно переворачиваю и довожу до готовности с другой стороны.
По желанию в пирог можно добавить овощи: болгарский перец, кабачок или тёртую морковь.
Примерное время приготовления: 20 минут
