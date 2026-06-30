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Натираю зубы этим фруктом - и сияю голливудской улыбкой: стоматологи остались без работы

Опубликовано: 30 июня 2026 11:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Натираю зубы этим фруктом - и сияю голливудской улыбкой: стоматологи остались без работы
фото legion-media
Практичное использование банановой кожуры: простые и рабочие способы

Банан любят за вкус и питательность, но обычно его кожуру тут же отправляют в ведро. А зря: в этой, казалось бы, ненужной части фрукта прячется немало ценных веществ.

Поэтому важно знать, чем полезна банановая кожура и как ее можно использовать с толком — без лишних сложностей и сомнительных чудес.

Что на самом деле есть в банановой кожуре

В кожуре содержатся витамины группы B, калий, магний и другие микроэлементы, а в потемневшей шкурке ещё и повышается концентрация природных сахаров. Кроме того, в ней есть активные компоненты с антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами.

Но сразу стоит снять завышенные ожидания: «голливудская улыбка» от протирания кожурой — скорее миф, чем реальность.

Практичные способы применения

  • Для ухода за кожей: мягкой стороной кожуры можно аккуратно протереть лицо — натуральные компоненты слегка смягчают кожу; не стоит ждать радикального эффекта, но как лёгкий экспресс‑уход вариант рабочий.
  • Для комнатных растений: измельчённую кожуру добавляют в грунт или делают настой — калий и микроэлементы служат мягкой подкормкой.
  • В компост: банановая кожура быстро разлагается и обогащает компостную кучу питательными веществами.
  • Для полировки листьев: внутренняя сторона кожуры мягко удаляет пыль и придаёт блеск без химии.

Вывод

Банановую кожуру не обязательно выбрасывать: у неё есть вполне реальные бытовые применения. Это не чудо‑средство, но как источник микроэлементов и простой помощник в уходе за домом и растениями она вполне полезна.

Личный опыт

Раньше я без раздумий выкидывала кожуру, а потом попробовала добавлять её в компост — заметила, что компост стал богаче, а растения отзываются лучше.Теперь отношусь к банановой шкурке как к маленькому, но рабочему лайфхаку.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие устройства нужно выключать из розетки, чтобы сэкономить.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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