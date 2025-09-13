Натуральный мед исчезнет с полок в 2026 году: теперь в «Перекрестках», «Магнитах» и магазинов поменьше будет только «химоза»

Вот что изменилось в сфере продаж.

В 2026 году россиянам придется искать настоящий мед у пчеловодов напрямую. По данным Союза пчеловодов России, из-за новых правил и дорогой сертификации пасечники перестают сдавать излишки на переработку.

На полках магазинов вместо меда будет «медовый продукт» — смесь сиропов и сахаров, официально разрешенная, но к натуральному лакомству имеющая мало отношения.

Проверить натуральность будет сложнее

В Роскачестве уже второй раз за год проверили фасованный мед. Результат тревожный: только 13 из 20 торговых марок оказались честными. В семи случаях продукт разбавляли сиропами, а у девяти образцов сорт меда не совпал с этикеткой.

Например, «цветочный» оказывался подсолнечниковым или гречишным. Председатель Союза пчеловодов Валерий Михеев говорит, что винить пасечников нельзя:

«Пчеловод дорожит своим именем. Если мед окажется плохим, к нему больше никогда не придут. Чем дальше продукт уходит от пасеки, тем выше риск подделок».

Хранить, а не продавать

По словам Михеева, из-за завышенных требований к лабораторным анализам многие пасеки решили не сдавать мед в продажу.

«Для себя мы его собираем, но сдавать излишки перестанем. Натуральный мед может храниться десятилетиями без потери качества, поэтому его будут убирать в хранилища».

Подделки почти неотличимы

Сегодня проверить качество «подручными» способами практически невозможно. Даже опытные дегустаторы иногда выбирают фальсификат, приняв его за лучший образец. Производители подделок вышли на новый уровень: продукт тянется, пахнет и выглядит как настоящий, но пользы от него почти нет.

В 2026 году, если ничего не изменится, настоящий мед останется только у пасечников. В супермаркетах покупатели будут получать «медовый продукт» — красивую имитацию без тех свойств, за которые мед ценят веками, отмечает «Парламентская газета».