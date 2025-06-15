Найдется все, от храмов до экстремальных активностей: топ-5 курортных направлений Ленобласти

Если вам хочется отдохнуть не уезжая далеко от Петербурга, но при этом сменить обстановку и напитаться атмосферой природы, истории и тишины — Ленинградская область предоставляет массу возможностей.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь поделилась с «Городовым» подборкой лучших направлений для летнего отдыха в регионе.

1. Тихвин — духовность

«Это место точно недооценено туристами», — считает Ансталь. Тихвин — старинный город, раскинувшийся на берегах Волхова. Здесь множество храмов и монастырей, красивая панорама и ухоженная инфраструктура. «Город выглядит как миниатюрный Великий Новгород, только тише и ближе».

2. Приозерск — рай для любителей активного отдыха

Если хочется не просто смотреть, а двигаться — сюда. Приозерск славится своими озёрами, маршрутами для пеших прогулок и байдарками. Леса здесь густые, вода чистая, а рыбалка — занятие почти официальное. «Это место для тех, кто не любит сидеть на месте», — говорит Ансталь.

3. Шлиссельбург — город-крепость

Исторический Шлиссельбург идеально подойдёт для путешествия «с сюжетом». Здесь и крепость Орешек, и музейные маршруты, и живописная Нева. Ансталь советует город тем, «кто хочет почувствовать прошлое в деталях, а не просто пройтись по набережной».

4. Гатчина — аристократический антураж

«Гатчину, мне кажется, знает каждый. Это место из учебников», — с улыбкой добавляет туроператор. Местный дворцово-парковый ансамбль, пруд и мощёные улицы словно переносят в XIX век. Город удобен для однодневной поездки, но многие остаются на выходные — погулять, пофотографироваться, просто вдохнуть простор.

5. Выборг — европейский дух у Финского залива

И конечно, Выборг — самое популярное направление у путешественников. Старый город, крепость, закаты на побережье Финского залива. «Выборг — это уже почти Скандинавия, только без границ. И сюда хочется возвращаться снова и снова», — уверена Наталья.