Найти его — целый квест: где в Петербурге спрятали самый маленький памятник сфинкса

Санкт-Петербург богат знаменитыми сфинксами — величественные стражи из Египта, украшающие набережные города, давно стали его символами. Однако среди них есть совершенно особенный — самый маленький сфинкс, который не сразу бросается в глаза.

Эта крошечная скульптура расположена на куполе здания Санкт-Петербургской Академии художеств, в центре композиции «Минерва в окружении трех гениев художеств». Ее автором является скульптор Иван Прокофьев, а появление композиции датируется 1786 годом.

Первая версия статуи была выполнена из дерева и украшала здание Академии почти столетие. Однако Петербургский климат не пощадил материал, и спустя годы скульптуру заменили гипсовой. Но новая модель тоже оказалась недолговечной: в 1900 году она была разрушена пожаром, уничтожившим многие детали композиции.

Только в 2003 году статуя была восстановлена в своем настоящем виде. Сегодня Минерва снова возвышается над Академией, а на ее шлеме гордо восседает крошечный сфинкс, скромно глядящий на своих больших собратьев.

Этот миниатюрный египетский страж — один из самых необычных и менее известных символов Северной столицы. Найти его непросто, но те, кто однажды поднимут взгляд на купол Академии художеств, не забудут это удивительное открытие.