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Найти его — целый квест: где в Петербурге спрятали самый маленький памятник сфинкса

17 декабря 2024 15:32
Найти его — целый квест: где в Петербурге спрятали самый маленький памятник сфинкса
Найти его — целый квест: где в Петербурге спрятали самый маленький памятник сфинкса
Фото Городовой.ру

Чуть больше Чижика-Пыжика.

Санкт-Петербург богат знаменитыми сфинксами — величественные стражи из Египта, украшающие набережные города, давно стали его символами. Однако среди них есть совершенно особенный — самый маленький сфинкс, который не сразу бросается в глаза.

Эта крошечная скульптура расположена на куполе здания Санкт-Петербургской Академии художеств, в центре композиции «Минерва в окружении трех гениев художеств». Ее автором является скульптор Иван Прокофьев, а появление композиции датируется 1786 годом.

Первая версия статуи была выполнена из дерева и украшала здание Академии почти столетие. Однако Петербургский климат не пощадил материал, и спустя годы скульптуру заменили гипсовой. Но новая модель тоже оказалась недолговечной: в 1900 году она была разрушена пожаром, уничтожившим многие детали композиции.

Только в 2003 году статуя была восстановлена в своем настоящем виде. Сегодня Минерва снова возвышается над Академией, а на ее шлеме гордо восседает крошечный сфинкс, скромно глядящий на своих больших собратьев.

Этот миниатюрный египетский страж — один из самых необычных и менее известных символов Северной столицы. Найти его непросто, но те, кто однажды поднимут взгляд на купол Академии художеств, не забудут это удивительное открытие.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургДостопримечательности
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