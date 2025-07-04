Не чай и не кофе: для какого напитка изобрели самовар в России

Сбитень — это настоящий русский напиток с богатой историей, который был у нас на столе задолго до того, как в Россию завезли чай и кофе.
Самовар появился именно благодаря этому напитку.
Что такое сбитень и почему он был так популярен?
Сбитень — это горячий напиток на основе мёда, пряностей и трав, который начали готовить еще в XII веке. Его название происходит от слова «сбить», то есть тщательно перемешать.
В древности сбитень называли «взваром» или «переваром», и он был главным согревающим напитком на Руси, особенно в холодное время года. Его пили и зимой, и летом — зимой он согревал, а летом утолял жажду, сообщает сайт Food.ru.
Как сбитень связан с появлением самовара?
До появления чая и кофе сбитень был настолько популярен, что для его продажи появились специальные уличные торговцы — сбитенщики.
Они носили с собой медные сосуды с горячим напитком, которые по форме напоминали будущие самовары. Именно эти сосуды и стали его прототипом. Устройство просто превратилось в символ русской чайной культуры.
Кроме того, на рынках и ярмарках существовали стационарные точки, где сбитень раздавали из больших медных самоваров. Они были не просто сосудами, а настоящими печками с углями внутри, которые поддерживали напиток горячим.
Из чего делают сбитень?
Основные ингредиенты — это мед, вода и набор пряностей и трав. В классическом рецепте использовали такие специи, как корица, гвоздика, имбирь, а также душистые травы — мяту, мелиссу, чабрец и другие.
Мед придает напитку сладость и питательность, а пряности — аромат и согревающий эффект. Иногда сбитень мог быть слабоалкогольным, если сбитенщик добавлял немного самогона или хлебного вина, но чаще всего он был безалкогольным.
Почему сбитень был так важен для русских?
В России мед был главным источником сладости и основой для напитков. Сбитень помогал согреться в морозы, поддерживал здоровье и даже использовался в лечебных целях. Его подавали в школах, казармах и на кораблях для профилактики простуд и цинги.
Почему сбитень ушел из обихода?
С появлением и распространением чая, а затем и кофе, сбитень постепенно стал терять популярность. Чай оказался более простым в приготовлении и хранении, а кофе — более модным напитком.
Тем не менее сбитень остался: его можно встретить на ярмарках, в некоторых кафе и даже приготовить дома по старинным рецептам.