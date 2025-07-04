Не чай и не кофе: для какого напитка изобрели самовар в России

Он появился на Руси еще в XII веке.

Сбитень — это настоящий русский напиток с богатой историей, который был у нас на столе задолго до того, как в Россию завезли чай и кофе.

Самовар появился именно благодаря этому напитку.

Что такое сбитень и почему он был так популярен?

Сбитень — это горячий напиток на основе мёда, пряностей и трав, который начали готовить еще в XII веке. Его название происходит от слова «сбить», то есть тщательно перемешать.

В древности сбитень называли «взваром» или «переваром», и он был главным согревающим напитком на Руси, особенно в холодное время года. Его пили и зимой, и летом — зимой он согревал, а летом утолял жажду, сообщает сайт Food.ru.

Как сбитень связан с появлением самовара?

До появления чая и кофе сбитень был настолько популярен, что для его продажи появились специальные уличные торговцы — сбитенщики.

Они носили с собой медные сосуды с горячим напитком, которые по форме напоминали будущие самовары. Именно эти сосуды и стали его прототипом. Устройство просто превратилось в символ русской чайной культуры.

Кроме того, на рынках и ярмарках существовали стационарные точки, где сбитень раздавали из больших медных самоваров. Они были не просто сосудами, а настоящими печками с углями внутри, которые поддерживали напиток горячим.

Из чего делают сбитень?

Основные ингредиенты — это мед, вода и набор пряностей и трав. В классическом рецепте использовали такие специи, как корица, гвоздика, имбирь, а также душистые травы — мяту, мелиссу, чабрец и другие.

Мед придает напитку сладость и питательность, а пряности — аромат и согревающий эффект. Иногда сбитень мог быть слабоалкогольным, если сбитенщик добавлял немного самогона или хлебного вина, но чаще всего он был безалкогольным.

Почему сбитень был так важен для русских?

В России мед был главным источником сладости и основой для напитков. Сбитень помогал согреться в морозы, поддерживал здоровье и даже использовался в лечебных целях. Его подавали в школах, казармах и на кораблях для профилактики простуд и цинги.

Почему сбитень ушел из обихода?

С появлением и распространением чая, а затем и кофе, сбитень постепенно стал терять популярность. Чай оказался более простым в приготовлении и хранении, а кофе — более модным напитком.

Тем не менее сбитень остался: его можно встретить на ярмарках, в некоторых кафе и даже приготовить дома по старинным рецептам.